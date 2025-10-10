Hugo Gottardini: “Hay que mejorar la situación de los productores, para que también los trabajadores ganen mejores salarios”

El exitoso empresario de Valle de Uco apunta a defender los intereses del agro mendocino en la Legislatura, encabezando la lista de Diputados por el Frente Libertario Demócrata en el Tercer Distrito (LISTA 506).

Hugo Gottardini, el exitoso productor y exportador de Tupungato, pasó por el streaming de El Cuco Tevé, y dio una entrevista sólida y clara. El empresario mostró su conocimiento y experiencia en relación a los problemas que afronta el productor agropecuario, y las medidas que se necesitan para cambiar el rumbo.

Gottardini, que se presenta como parte de una familia de arraigo Demócrata, también explica que nunca participó activamente en política: “colaboré y apoyé a algunos candidatos, pero no me involucré directamente”. Sin embargo, en el último tiempo decidió tomar un rol activo en la política, entendiendo que, es necesario, para poder cambiar las cosas: “mi padre fue el presidente del Partido Demócrata de Mendoza, y a mí no me gustaba que su actividad le quitara mucho tiempo a la familia. Con el tiempo entendí que la vocación de mi padre era mejorar la situación, y es eso, justamente, lo que me ha impulsado a involucrarme activamente en la política”.

Durante una charla amena y relajada, el candidato a Diputado provincial por el Frente Libertario Demócrata, mostró su claridad y lucidez en relación a la situación del agro local. Con gran experiencia como productor y exportador de ajo, cerezas, nuez y almendras, y también como productor vitivinícola, Gottardini puede presumir del conocimiento profundo de la realidad regional. En ese marco, recalcó que desde la Legislatura defenderá los intereses de los productores y los trabajadores del agro, e incluso, se posicionó en el debate “minería sí o no”, remarcando que “elige” defender el agro y el agua en Valle de Uco, aunque considera que la minería puede ser desarrollada exitosamente en otras zonas de la provincia.

Gottardini también se detuvo en una obra que, desde hace décadas se menciona pero que, no avanza: el Paso a Chile a través de El Portillo. El proyecto, que viene siendo impulsado y defendido por el Frente Libertario Demócrata (principalmente por Gladys Rivas, candidata a concejal de Tunuyán), es uno de las obras que Gottardini promete impulsar dentro de la Legislatura. Según el empresario, y ahora candidato, la concreción del proyecto podría marcar un hito en la economía y el turismo en Valle de Uco, además de descongestionar el paso internacional Cristo Redentor, que se encuentra sobre pasado de tránsito, con el riesgo que eso implica.

DIRECTO Y AL GRANO: frases destacadas

“Dentro de la Legislatura hay que trabajar por los productores, porque eso va a hacer que también mejoren los salarios de los trabajadores”

“Yo tengo que defender la producción y el agua: en otros lugares se podrá hacer minería, pero también se debe buscar una minería que sea rentable y que genere mano de obra”.

“El presidente Javier Milei va bien encaminado, puede haber fallas, pero el rumbo es un buen rumbo, es el rumbo correcto”.

