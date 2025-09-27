Hugo Gottardini: “los productores de Valle de Uco necesitamos que el Estado nos saque el pie de encima”

Productor y exportador, este empresario de Tupungato decidió involucrarse activamente en política, para “mejorar la situación de los productores, comerciantes y emprendedores de toda la región”.

Hugo Gottardini es un empresario de Tupungato, que se dedica a la producción y exportación. “Yo me inicié como un emprendedor, desde muy abajo, con una camionetita que me prestó mi padre, y de a poco, con mucho trabajo y sacrificio logré llegar a otro lugar. Por eso, conozco cuál es la realidad de la gente del Valle de Uco, sé cuáles son los obstáculos que tiene un emprendedor, un productor o un comerciante” explica el empresario, y ahora candidato a Diputado provincial, con el convencimiento que su aporte desde la Legislatura puede ser determinante para mejorar la situación regional.

Gottardini es un exitoso productor y exportador agropecuario, dedicándose principalmente a la nuez.

“El emprendedor, el productor o el comerciante no necesita que le digan cómo hacer su trabajo, lo que necesita es que el Estado le saque el pie de encima” afirma Gottardini enfático y decidido, y agrega que, se necesita eliminar trámites “que solo sirven para mantener a ñoquis, y que, al que aporta solo le roban su valioso tiempo y plata”. El candidato a Diputado provincial por el Frente Libertario Demócrata entiende que debe haber cambios importantes para “que ser productor en Mendoza, sea un orgullo”.

Participando como exportador en una Feria Internacional en Italia,

Casado, y padre de tres hijos (Candelaria, Hugo Valentín, Juan Ignacio), Gottardini se ha dedicado a la producción de cereza, ajo y principalmente nuez, exportando a mercados de Brasil, Europa y otros lugares. Toda su vida ha trabajado exitosamente en la parte privada, y solo incursionó en la política de manera colaborativa (aunque no es un dato menor que su abuelo fue intendente de Tupungato). En el último tiempo decidió participar activamente en política: “he tomado esta decisión para, principalmente, mejorar la situación de los productores regionales”, y por eso encabeza la lista para Diputados provinciales, en el Tercer Distrito Electoral (San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Godoy Cruz y Luján) en el Frente Demócrata Libertario.

Durante una Feria Internacional, junto al ministro de Agricultura de Italia.

“Los productores tenemos fuertes cargas impositivas, y además, pagamos un precio altísimo por la energía que se usa para los pozos de agua en las fincas; eso hace muy difícil el trabajo, y muchas veces imposible el pago” comenta Gottardini conocedor absoluto de la situación de los productores. También se refiere a la crítica situación del sector de los viñateros, castigado vez tras vez, no solo por las contingencias, sino también por los precios que determinan las bodegas, y que no alcanza ni para cubrir los costos.

Gottardini destaca el rol que cumplirá en la Legislatura provincial: “Es importante tener alguien que haga fuerza por este sector (productivo), que está siempre tan abandonado, descuidado, y es motor principal en la economía de la provincia. El mayor trabajo que voy a realizar desde la Cámara de Diputados será defender a los productores, comerciantes y emprendedores regionales, porque conozco y comprendo cuál es la realidad del sector. Hay que apoyar a esa gente que con tanto sacrificio trabaja en al agricultura, hay que hacer leyes para defenderlos”.