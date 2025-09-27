Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 27, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 27, 2025

logo el cuco digital

Hugo Gottardini: “los productores de Valle de Uco necesitamos que el Estado nos saque el pie de encima”

Hugo Gottardini, candidato por el Frente LIbertario Demócrata.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Productor y exportador, este empresario de Tupungato decidió involucrarse activamente en política, para “mejorar la situación de los productores, comerciantes y emprendedores de toda la región”.

Hugo Gottardini es un empresario de Tupungato, que se dedica a la producción y exportación. “Yo me inicié como un emprendedor, desde muy abajo, con una camionetita que me prestó mi padre, y de a poco, con mucho trabajo y sacrificio logré llegar a otro lugar. Por eso, conozco cuál es la realidad de la gente del Valle de Uco, sé cuáles son los obstáculos que tiene un emprendedor, un productor o un comerciante” explica el empresario, y ahora candidato a Diputado provincial, con el convencimiento que su aporte desde la Legislatura puede ser determinante para mejorar la situación regional. 

Gottardini es un exitoso productor y exportador agropecuario, dedicándose principalmente a la nuez.

“El emprendedor, el productor o el comerciante no necesita que le digan cómo hacer su trabajo, lo que necesita es que el Estado le saque el pie de encima” afirma Gottardini enfático y decidido, y agrega que, se necesita eliminar trámites “que solo sirven para mantener a ñoquis, y que, al que aporta solo le roban su valioso tiempo y plata”. El candidato a Diputado provincial por el Frente Libertario Demócrata entiende que debe haber cambios importantes para “que ser productor en Mendoza, sea un orgullo”.

Participando como exportador en una Feria Internacional en Italia,

Casado, y padre de tres hijos (Candelaria, Hugo Valentín, Juan Ignacio), Gottardini se ha dedicado a la producción de cereza, ajo y principalmente nuez, exportando a mercados de Brasil, Europa y otros lugares. Toda su vida ha trabajado exitosamente en la parte privada, y solo incursionó en la política de manera colaborativa (aunque no es un dato menor que su abuelo fue intendente de Tupungato). En el último tiempo decidió participar activamente en política: “he tomado esta decisión para, principalmente, mejorar la situación de los productores regionales”, y por eso encabeza la lista para Diputados provinciales, en el Tercer Distrito Electoral (San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Godoy Cruz y Luján) en el Frente Demócrata Libertario. 

Durante una Feria Internacional, junto al ministro de Agricultura de Italia.

“Los productores tenemos fuertes cargas impositivas, y además, pagamos un precio altísimo por la energía que se usa para los pozos de agua en las fincas; eso hace muy difícil el trabajo, y muchas veces imposible el pago” comenta Gottardini conocedor absoluto de la situación de los productores. También se refiere a la crítica situación del sector de los viñateros, castigado vez tras vez, no solo por las contingencias, sino también por los precios que determinan las bodegas, y que no alcanza ni para cubrir los costos. 

Gottardini destaca el rol que cumplirá en la Legislatura provincial: “Es importante tener alguien que haga fuerza por este sector (productivo), que está siempre tan abandonado, descuidado, y es motor principal en la economía de la provincia. El mayor trabajo que voy a realizar desde la Cámara de Diputados será defender a los productores, comerciantes y emprendedores regionales, porque conozco y comprendo cuál es la realidad del sector. Hay que apoyar a esa gente que con tanto sacrificio trabaja en al agricultura, hay que hacer leyes para defenderlos”. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Caso Gauna: prisión preventiva para los cinco detenidos y la justicia continúa la investigación

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO