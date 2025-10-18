Hugo Gottardini: “Voy a pelear por la producción, las fuentes de trabajo que genera, y sobre todo, por el agua”

El empresario, candidato a diputado provincial por el Frente Libertario Demócrata, se posiciona como un referente del agro y la producción regional, en la recta final de la campaña electoral.

Nadie puede poner en tela de juicio que Hugo Gottardini es un conocedor profundo de la realidad de los productores y trabajadores del agro regional. Con décadas de trabajo y experiencia, Gottardini ha desarrollado una empresa productora y exportadora de ajo, cereza y nuez, incursionando también exitosamente en la vitivinicultura.

Por eso, este empresario tupungatino, padre de familia, y muy comprometido con la realidad regional, busca un lugar en la Legislatura provincial, para “pelear por la producción, las fuentes de trabajo que genera, y sobre todo, por el agua”.

Sin rodeos, Gottardini expresa que en los próximos años será determinante la defensa del agua para asegurar la producción y las fuentes de trabajo. “La defensa del agua es un tema fundamental, es lo que realmente afecta a nuestro valle de Uco” afirma el candidato libertario demócrata, y agrega: “nuestra región tiene una producción importante en frutas, viñedos y hortalizas, y eso genera muchas fuentes de trabajo. Entonces tenemos que cuidar esas fuentes de trabajo. Es determinante que no nos falte el agua, para seguir produciendo, teniendo buenas cosechas, porque eso genera un movimiento enorme en el comercio, la industria y la construcción. La producción es un engranaje que traiciona a todos estas actividades”.

Aunque Gottardini se posiciona como uno de los principales defensores del agua y la producción, también expresa una postura conciliadora en relación al desarrollo de la minería: “estoy totalmente de acuerdo en que se desarrolle la minería, el país lo necesita, necesita los ingresos y los puestos de trabajo que genera. Pero hay que ver en qué zonas se hace, porque la realidad es que el Valle de Uco la agricultura ha generado desde hace décadas decenas de miles de puestos de trabajo, y lo sigue haciendo. Entonces, no se trata de decirle “no a la minería”, sino de explicar en la Legislatura provincial que le decimos “si a la minería”, en los lugares que realmente se pueda hacer, Sin afectar las fuentes de trabajo que generan otros emprendimientos, como es la frutihorticultura”.

BAJAR LOS COSTOS DE LA ENERGÍA PARA LOS PRODUCTORES

Otro de los temas importantísimos para Gottardini son los costos actuales que debe afrontar el productor. En ese marco, el costo actual de la energía eléctrica para los pozos de agua, y los impuestos, provinciales y nacionales, son una carga demasiado pesada para los productores regionales.

“Hay que bajar los costos a los productores, y esa línea hay dos puntos que hay que abordar con urgencia” afirma Gottardini, y explica: “el primero, es el costo de la energía, porque hoy tenemos boletas de energía altísimas, y aunque sabemos que ya no hay subsidios, se debe trabajar para que la empresa determine una tarifa especial para la producción, para que los pozos de agua puedan seguir funcionando. Y en segundo lugar, hay que lograr la baja de los impuestos, porque hoy es una locura lo que se paga, porque el productor paga no solo por lo que produce, sino también, en el caso de Ganancias, por lo que se presume que se pueda llegar a producir, y eso realmente es insostenible”.

FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA

Hugo Gottardini es candidato a Diputado provincial por el Frente Libertario Demócrata, un espacio que apoya al presidente Javier Milei, pero que se opone y critica duramente al gobernador Alfredo Cornejo. A nivel nacional, el espacio lleva como candidato a diputado nacional a Gabriel Sottile, y en Valle de Uco, las listas a concejales son encabezadas por: Gladys Rivas en Tunuyán, Boris Martín en San Carlos, y Franco Avogadro en Tupungato.