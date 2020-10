Ibuprofeno inhalado: el Tagarelli, con el 90% de camas ocupadas, aplicará la técnica en pacientes con Covid

Los insumos llegarán en los próximos días.

El pasado viernes el Gobierno de Mendoza autorizó el uso de ibuprofeno inhalado para tratar a pacientes con coronavirus. La norma establece que el tratamiento será de carácter “excepcional de uso compasivo ampliado”.

En ese sentido, este lunes la directora del Hospital Tagarelli de San Carlos, Silvina Córdoba, firmó el formulario de conformidad de Autoridad Sanitaria para la aplicación de esta técnica en quienes así lo requieran.

Cabe destacar que para hacer uso del ibuprofeno inhalado será necesario el “consentimiento informado del paciente o de su representante legal y la conformidad de la autoridad responsable de la institución de salud”, según indica el decreto. En ese sentido, las instituciones que la utilicen, deberán informar su decisión y elevar un informe mensual respecto a la “evolución de su implementación”

Con el acuerdo ya firmado, el hospital sancarlino espera la llegada de los insumos para los próximos días, en medio de un contexto con el 90% de las camas ocupadas.

“Firmamos el convenio con el laboratorio que nos va a proveer las ampollas, escafandras y unos tubuladuras especiales para poder llevarse a cabo este tratamiento de ibuprofeno nebulizado. Yo creo que en esta semana a más tardar ya vamos a empezar”, informó Silvina Córdoba en comunicación con El Cuco Digital.

A mediados de septiembre el Concejo Deliberante solicitó una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el Hospital Tagarelli y sobre este punto, la directora del nosocomio explicó que “Recibimos un casco de oxígeno, el Ministerio nos va a proveer de más para tenerlo. El casco disminuye en algunos pacientes hasta el 50% de ingresar a un respirador. Por otro lado también recibimos un respirador que aún no está en funcionamiento porque hay que capacitar a todo el personal que lo va a utilizar. Sabemos que no hay médicos terapistas y va a ser una especie de sostén para aquellos pacientes que necesitan ser intubados, hasta poder conseguir una cama en un centro de mayor complejidad y donde haya una terapia intensiva porque una terapia no es un respirador sino también es un montón de equipamiento y gente capacitada para poder atender esta patología que es tan compleja”.

En referencia a los pacientes con obra social y tras la puja con PAMI por los traslados y ocupación de sus afiliados, la doctora mencionó que “Se está trabajando en conjunto con el Instituto Médico. Por el momento estamos trabajando en orden y se va llevando la situación. Por el momento no hemos vuelto a tener inconvenientes pero sabemos que en todos lados hay una faltante de camas importante”.

“En este momento tenemos pacientes no solo de PAMI sino de otras obras sociales porque el faltante de camas está en toda la provincia”.

La ocupación de camas también complica el contexto del Hospital Tagarelli, donde hoy alcanza el 90%.

“Tenemos una ocupación del 90%, aunque es dinámico porque hay pacientes que responden bien al tratamiento y la ocupación dura 3 o 4 días, como también hay pacientes que están más de 7 o 10 días internados, entonces por ahí, la rotación de camas es más lenta, sobre todos paciente de edad avanzada con patologías respiratorias y cardíacas, que son los que más de descompensan con coronavirus”, completó Córdoba.