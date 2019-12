Imágenes y testimonios de la masiva movilización que se realiza en Eugenio Bustos

Cientos de personas se manifiestan sobre la ruta 40 contra la modificación de la ley antiminera.

Lo que planeaba ser un acampe, se convirtió en una multitudinaria manifestación en Eugenio Bustos. Son alrededor de 1000 las personas que se movilizan sobre la ruta 40, frente a la virgen y continúan sumándose vecinos a la lucha que convoca a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Arminda tiene 74 años y se manifiesta por las generaciones futuras. “Estoy acá para pedir el agua para mis nietos, para que no se reforme la ley. Tienen que responder a esta ley”.

El Cuco Digital también consultó a Daniel Funes, fiel referente de la lucha antiminera en la provincia: “El miedo que había es que no hubiera una respuesta masiva de la gente pero lo que está sucediendo, no solo acá, sino que en toda la provincia, es sorprendente. Hay un mensaje muy claro de la comunidad que está preocupada por el agua, que no quiere la modificación de la 7722, que entiende que esa ley es la guardiana del agua”.

“Emociona ver a la gente, hay una mamá con su niño en un triciclo en la ruta, hay una señora de 90 años también en la ruta, el cura, la hermana, el cocinero, el verdulero recién cantando por micrófono desde la camioneta”.

“Este no es el modo, no se puede avasallar una ley que ha salido del sacrifico y se ha sostenido con el sacrificio de miles mendocinos. Hay que llamar a la reflexión, a dar un paso adelante de los legisladores y del gobernador, imaginar una Mendoza productiva que nos incluya a todos, también a la gente que hoy está sin trabajo, porque esa es la gran mentira que hoy están tratando instalar. Malargüe necesita desarrollo, Las Heras necesita desarrollo pero no este desarrollo que pone en riesgo la provincia” analizó el ambientalista.

“Esto ya sobrepasa cualquier organización, cada vez somos más” agregó.

“Acá estamos mostrando que no somos un grupo muy pequeño, es el pueblo el que le está diciendo a nuestros legisladores que no hay consenso social para modificar la ley 7722. Ojalá este grito unánime en las calles, no solo en San Carlos, sino en muchos departamentos, llegue a los oídos de nuestros gobernantes y, con la humildad que tiene que tener el ser humano, digan ‘vamos a escuchar a la gente'”, expresó la ex candidata a intendenta Graciela Álvarez.

“12 años de lucha” rememoró y agregó: “La ley estuvo amenazada muchas veces, y cada vez que la ley estaba amenazada la gente salió a la calle. Salimos a la calle porque tenemos familia, tenemos hijos”.

Ludmila Videla, representante de Pibes Autoconvocades San Carlos, manifestó: “Han sido días muy intensos. Venimos con una mezcla de emociones muy grandes, hay mucha gente. Hacía mucho que veníamos preocupados porque nos costaba movilizar a la gente. Ahora estamos esperando que el gobierno escuche de una vez por todas escuche al pueblo. Estamos esperanzados de que no se va a modificar la ley”.

“Siempre nos manifestamos de manera pacífica. Pero muchas veces de esta forma el gobierno no escucha pero si hacemos otra cosa nos reprimen y nos llevan y nos golpean. Queremos seguir manteniendo la pacificidad pero ya estamos agotados”.

“La lucha continuará. Todavía no tenemos acciones definidas porque somos muy positivos y creemos que mañana no va a salir esa ley. Pero obviamente que la lucha continúa, esto es el principio” completó.