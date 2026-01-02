Impacto al bolsillo: vuelve a aumentar la luz en Mendoza

La autorización del EPRE llega a partir de las definiciones nacionales y el recálculo establecido por la ley provincial.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aprobó un nuevo recálculo del Cuadro Tarifario a Usuario Final que rige para los consumos registrados desde el 1 de enero de 2026. La medida alcanza a EDEMSA, EDESTE S.A. y la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda., y fue formalizada en la Resolución N° 329, fechada en Mendoza, 30 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial de Mendoza este viernes 2 de enero de 2026. Esta medida, impacta en el componente de la tarifa “Costo de Abastecimiento”, de jurisdicción nacional.

Según el texto oficial, el recálculo se apoya en normativa provincial -como la Ley N° 6497 y su decreto reglamentario- y en los cambios definidos a nivel nacional para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En particular, el EPRE toma como referencia la publicación de la Resolución SE N° 604/2025 (Boletín Oficial nacional del 29/12/2025), que fija para el período 1° de enero al 30 de abril de 2026 los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES), además de valores del servicio de transporte (PET) para cada distribuidor.

Uno de los puntos centrales del esquema vuelve a estar en la segmentación. Para los usuarios Residenciales Nivel 2 (N2) y Nivel 3 (N3), el EPRE indica que se aplican bonificaciones y límites de consumo subsidiado ya definidos por Nación: el tope del consumo base se fija en 350 kWh/mes para N2 y en 250 kWh/mes para N3. El consumo excedente en ambos casos se valoriza al precio correspondiente a N1 (sin bonificación).

En esa misma línea, la resolución detalla que, para este recálculo, se utilizan las bonificaciones establecidas en la Resolución SE N° 036/2025 (tabla mensual correspondiente a diciembre 2025) y los topes de consumo subsidiado definidos por la Resolución SE N° 090/2024.

El Directorio del EPRE también aprobó valores específicos del PPST Común ($/kW) que se incorporan a los cuadros tarifarios para enero 2026. El detalle, según el texto, queda así: para Demanda N2 base, $3.101; para Demanda N3 base, $4.431; y para Demanda N1 y resto de demanda sin subsidio, $8.862 (mismo valor para “Sin Subsidio Estado Nacional”).

Otro componente que aparece en el repaso normativo es el recargo vinculado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE): se menciona que, a partir del 1° de noviembre de 2025, quedó establecido en $ 1.704/MWh el valor del recargo previsto por la normativa nacional citada en la resolución.

El impacto para los usuarios

Para los usuarios residenciales, que representan el 85% de los usuarios de la provincia, el impacto – según el consumo y categoría del usuario – rondará entre los $113 y $1400 mensuales en promedio.

Se mantiene aplicándose sobre el precio mayorista de la energía, las bonificaciones para los usuarios residenciales de Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios).

Usuarios Nivel 2: consumo subsidiado hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 65% durante el mes de enero, que se aplica sobre el consumo base subsidiado.

Continúa abierto el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía y quienes deben inscribirse Aquellos usuarios que deseen ser incluidos en el RASE deberán ingresar al siguiente sitio web: https://www.argentina.gob.ar/subsidios o mediante el sitio web del EPRE https://epremendoza.gob.ar/segmentacion-tarifaria/ y completar el formulario.

