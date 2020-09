Importante: diez preguntas y respuestas sobre el dólar luego de las medidas del BCRA

Las restricciones a la compra de dólares que impuso el Banco Central generó una multiplicidad de dudas respecto al ahorro, el valor de Netflix y la cantidad de cotizaciones existentes.

Luego del anuncio de las medidas anunciadas por el Banco Central para restringir la compra de dólares surgieron dudas en torno a las transacciones con la divisa estadounidense que van desde el cupo destinado al ahorro y al valor de Netflix.

-¿Puedo seguir comprando u$s200 de dólar ahorro?

Sí, se puede, aunque su valor alcanzó los $130,94 tras lo anunciado por la entidad dirigida por Miguel Angel Pesce. El también llamado dólar solidario es producto de la sumatoria del valor oficial (hoy, 79,36), el 30% del Impuesto PAIS y el recargo de Ganancias del 35% (se calcula sobre el dólar minorista). Además, se especificó que no debe haber consumos previos. “Estamos teniendo compras muy fuertes de dólar ahorro, tiene que ver con una tradición argentina”, remarcó el presidente del BCRA.

-¿Qué sucede con el cupo del dólar ahorro si se gasta más con tarjeta más de los u$s200?

Como se mencionó en el primer punto, el cupo máximo de u$s200 para la compra de “dólar ahorro” se mantiene pero el gasto con tarjeta de crédito en el exterior se deducirá de este total.

Es un proceso que vale aclararlo mediante un ejemplo: si de los u$s200 se consumen u$s30 para un servicio que factura en el exterior, le quedarán del cupo u$s170.

Si se realiza un consumo de un servicio que factura en el exterior por unos u$s600 no tendrá límites para los gastos pero por el término de tres meses no podrá acceder al dólar destinado al ahorro.

-¿Cómo será el consumo de tarjetas en el exterior?

El 35% de recargo a cuenta de ganancias y bienes personales se abonará solamente en los casos en que la factura llegue en dólares. Caso contrario, se paga el impuesto y la retención.

-¿Qué operaciones pagan el 35% de recargo a cuenta de ganancias y bienes personales?

Tal como se explicó en la respuesta anterior, el 35% de recargo se abonará solamente cuando la factura llegue en dólares. Esto incluye a pagos con la tarjeta de débito y crédito.

-¿Cómo afecta a los servicios de streaming como Netflix, Spotify…?

Una de las preguntas que más sobrevolaron ante el anuncio y generó una respuesta de Pesce: “El pago de servicios, como Netflix, dependerá; si el pago se hace en pesos no afectará, pero si se hace en dólares sí”.

Tanto el gigante audiovisual de Netflix como el inmenso de la música de Spotify aseguraron que las facturas que reciben sus usuarios pagos son en pesos. Por tal motivo no tendrán recargas.

-¿Cuántas cotizaciones de dólar hay?

El panorama mostró ocho cotizaciones distintas: oficial, blue, contado con liqui, MEP, soja, solidario, Spotify y puré.

-¿Qué actividades no están contempladas por el 35%?

La medida excluye a:

Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos; gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, provinciales y los municipios, las universidades e instituciones integrantes del sistema universitario argentino; adquisición en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinado a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población por parte de las entidades reconocidas en la ley 25.054 y sus modificatoria.

-¿Cómo será la devolución del 35% para quienes no estén alcanzados por Ganancias?

Deberán ser imputado en la declaración jurada anual de impuesto a las ganancias o sobre los bienes personales. Se podrá solicitar un reintegro frente a un excedente o cuando se trate de monotributistas, trabajadores en relación de dependencia y jubilados y pensionados que compren en dólares y no estén contemplados por el impuesto a las ganancias y bienes personales. La devolución de este 35% una vez terminado el año calendario.

-¿Qué sucede con el servicio de empresas extranjeras que facturan en pesos?

Los servicios de empresas extranjeras que facturan en pesos en la Argentina no están alcanzados por los impuestos para las compras en dólares en el exterior. “Si la empresa factura en pesos, si en la tarjeta te llega como consumo en pesos, no paga ni el impuesto, ni la retención y no consume cupo”, remarcaron desde el Banco Central.

-Cómo deberán abonar su deuda en dólares las empresas del sector privado.

El martes el BCRA anunció que las empresas del sector privado solamente podrán acceder al 40% de los fondos para hacer frente al pago de deuda y el resto deberán renegociarlo.

Asimismo, precisó que lo establecido está dirigido a las firmas cuyos vencimientos mensuales superen al millón de dólares y para lo cual el Banco Central “incorporará un período de gracia para el trámite de las renegociaciones con los acreedores”.

Fuente: Ámbito