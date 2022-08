Importante operativo de seguridad en el Manzano: “Se ha afectado al 100% del personal de Tunuyán”

Así lo informó el jefe de la Policía en Valle de Uco, comisario Pablo Domínguez. Las tareas iniciaron ayer y se extenderán hasta el martes.

El próximo lunes 15 de agosto es feriado nacional en referencia al 17 de agosto, donde se celebra el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Como es habitual, cada feriado del 17 de agosto llegan visitantes al Manzano Histórico, paraje de Tunuyán , y esta zona del Valle de Uco se convierte en protagonista, con familias y jóvenes que pernoctan en el lugar y visitan el monumento a San Martín.

Por ello, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Seguridad, ha dispuesto operativos para la zona con el objeto de prevenir accidentes de tránsito y para cuidar a las personas que se conglomeran. Desde el Ministerio de Seguridad se llevarán adelante operativos coordinados por Jefatura Distrital del Valle de Uco y la Jefatura Departamental de Tunuyán, y estarán compuestos por trabajos preventivos, con puestos operativos y puestos fijos instalados.

El operativo diagramado para el fin de semana largo, en conjunto con las autoridades de los tres departamentos del Valle de Uco, inició ayer jueves, y desde hoy viernes hasta el lunes se dará el mayor refuerzo. Habrán controles en las rutas 94 y 86, y en todos los ingresos al Manzano Histórico.

“El operativo lo iniciamos ayer, que se dispuso trabajo en el paraje y en zonas de influencia, porque sabemos que al Manzano no se llega solo por Tunuyán. Así que bueno, en ese sentido Tupungato está trabajando desde su sector hacía la afluencia por ruta y San Carlos está haciendo lo mismo”, informó a El Cuco Digital el jefe distrital del Valle de Uco, Pablo Domínguez.

El comisario seguidamente agregó que “se ha afectado el 100% de personal policial de Tunuyán y de las otras fuerzas de seguridad propias de la Policía: Rural, Investigaciones, Bomberos, la Vial; todas esas unidades también han sido afectadas en su totalidad. También va a trabajar en la zona una unidad operativa de Gendarmería Nacional, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Preventores”.

En relación a ello, el comisario inspector Alejandro Salinas de la Jefatura Departamental de Tunuyán detalló que alrededor de 40 efectivos custodiarán las 24 horas exclusivamente el predio del Manzano Histórico, y paralelamente en los tres departamentos de la región trabajarán alrededor de 170 efectivos, en las rutas y en diversas zonas puntuales. “Todos estos operativos se realizarán manteniendo la prevención de cada departamento”, enfatizó Salinas.

En cuanto a los controles en las rutas, principalmente en las de acceso al Manzano, el jefe distrital dijo: “Nos vamos a encontrar con todo tipo de controles, incluidos de alcoholemia, que van a ser controles selectivos”.

“Estamos en apresto para que sea un fin de semana largo a meno y que lo puedan disfrutar y que no tengamos que lamentar situaciones el día lunes o martes” expresó Domínguez, que aprovechó para recomendar “lo de siempre, si voy a tomar no conduzco, respetar las velocidades, respetar las normas de tránsito; recordar que si vamos allá arriba es para disfrutar con la familia, con los amigos; seamos conscientes de que no necesito ponerme borracho para disfrutar; disfrutemos pero con tolerancia y empatía por el de al lado, empatía por el que está trabajando y por el que ha ido a pasar unos días lindos” cerró.