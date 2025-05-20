Imputado y trasladado al penal: así sigue la historia del hombre que intentó matar a su ex pareja en Tupungato

Se trata de Juan Pablo Santivañez, quien con un cuchillo intentó acabar con la vida de su ex mujer cuando estaban dentro de un auto.
Juan Pablo Santiváñez, de 45 años, fue quien intentó acabar con la vida de su ex mujer, el pasado domingo cerca de las 14 horas, cuando ambos se encontraban dentro de un Fiat Siena en la zona de Los Cerrillo, sobre Ruta 86.
El atacante utilizó un cuchillo tipo de cocina para atacar a su ex pareja y luego de cometer el hecho escapó del lugar dejando a su víctima herida. Afortunadamente, la mujer logró ser auxiliada y trasladada al Scaravelli, donde se recupera de las heridas en diferentes partes del cuerpo.
Por su parte, luego de estar prófugo unas horas, Santiváñez, logró ser detenido en Luján de Cuyo y en las últimas horas se conoció que, desde la Fiscalía del Valle de Uco, lo imputaron por homicidio agravado por el vínculo con concurso ideal con femicidio en grado de tentativa.
Además, ya fue trasladado al Penal San Felipe, donde permanecerá detenido en tanto avance la investigación.