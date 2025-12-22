Inauguraron la Estación Transformadora Pareditas, una obra clave para el Valle de Uco

El Gobernador Alfredo Cornejo fue parte del acto de inauguración de la obra estratégica clave para el crecimiento. Permitirá el desarrollo agroindustrial y turístico del la zona. “Es importante para la provincia de Mendoza y para el Gobierno que el sistema eléctrico siga creciendo”, sostuvo el mandatario.

El Gobernador Alfredo Cornejo participó de manera virtual en la inauguración de la Estación Transformadora Pareditas. Se trata de una obra estratégica clave para el crecimiento y el desarrollo agroindustrial y turístico de la zona. La nueva estación responde a una necesidad concreta, que acompaña el crecimiento sostenido de la demanda energética en el oasis del Valle de Uco.

En el acto participaron también el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera; el gerente general de Edemsa, Ariel Palumbo; la presidenta del EPRE, Andrea Salinas, funcionarios provinciales, autoridades municipales y colaboradores de la empresa.

Durante su mensaje, el Gobernador destacó la importancia de seguir fortaleciendo el sistema energético provincial como condición indispensable para el desarrollo. “Es importante para la provincia de Mendoza y para el Gobierno que el sistema eléctrico siga creciendo, porque eso significa que más gente pueda estar conectada, que se puedan dar nuevos permisos y que se amplíe la frontera productiva para la vitivinicultura, el turismo y todas las actividades que necesitan electricidad para producir”, expresó.

Cornejo subrayó que el funcionamiento del sistema eléctrico debe entenderse de manera integral, con reglas claras y responsabilidades compartidas. “No hay otra forma de verlo que como un sistema integrado, que funciona a partir de inversiones del concesionario, de tarifas que remuneran esa inversión y de controles como los que realiza el EPRE, que permiten que vayamos progresando”, afirmó.

El mandatario resaltó que las obras que se inauguran en distintos puntos de la provincia son el resultado de una planificación sostenida. “Estamos cerrando este 2025 inaugurando varias ampliaciones y potenciaciones del servicio eléctrico con nuevos transformadores, y lo hacemos porque hemos organizado y hecho la tarea con anterioridad. No en todas las provincias se ha trabajado de esta forma; en Mendoza se ha trabajado bien”, señaló.

En ese sentido, valoró el rol del Estado como poder concedente y el compromiso de las empresas distribuidoras. “El Estado ha exigido y las distribuidoras, tanto las cooperativas como Edemsa, han cumplido su tarea. Este sistema funciona bien incluso en un contexto económico complejo”, sostuvo, y expresó expectativas positivas hacia el futuro.

Plan integral de inversiones en la zona

Dentro de las obras realizadas se incluye la ampliación de la Estación Transformadora San Carlos, la construcción del nuevo alimentador de 33 kilovoltios entre San Carlos y Pareditas y el desarrollo de una nueva red para fortalecer y vincular el sistema eléctrico regional.

El gerente general de Edemsa destacó que la obra inaugurada en Pareditas era clave para acompañar el crecimiento sostenido de la zona. La estación transformadora, junto con la repotenciación de San Carlos y una línea de 26 kilómetros que vincula ambas instalaciones, forma parte de un plan integral para fortalecer la red eléctrica del Valle de Uco.

Palumbo resaltó el impacto positivo que tendrá en el desarrollo productivo y turístico. “Esta obra era imprescindible para acompañar el crecimiento que tiene la región. Estamos muy contentos porque se trata de una estación transformadora totalmente nueva, con tecnología de último nivel, completamente digital, lo que permite una operabilidad mucho más ágil y eficiente”.

Además, el directivo subrayó el fuerte plan de inversiones de la empresa. “El 2025 es un año histórico para nosotros, porque es el año en el que más inversiones hemos realizado desde la concesión, con más de 50 millones de dólares invertidos en la red. Esto es posible gracias a una política clara del poder concedente y al esquema tarifario, que nos permite desarrollarnos y ejecutar obras de última tecnología”, afirmó, y adelantó nuevas inauguraciones en Tupungato y Tunuyán para completar el anillo eléctrico en toda la zona.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza