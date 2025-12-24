Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 26, 2025

diciembre 26, 2025

¡Incansables! Nuevamente miles de mendocinos protestaron contra la mega minería

En un día más de lucha, vecinos de toda la provincia volvieron a recorrer las calles de la Capital, en defensa del agua y contra el proyecto minero San Jorge.

Las protestas que se replican en distintos pueblos del interior de la provincia, ayer encontraron un punto central en una masiva marcha por las calles de la ciudad de Mendoza durante todo el día.

Primero la manifestación que se llevó adelante en horas del medio día, culminó en la Casa de Gobierno, pidiendo al gobierno que se de marcha atrás con el recientemente aprobado proyecto San Jorge.

En horas de la tarde, también se convocó a un “ruidazo” en el centro de la ciudad.

Las protestas continúan en distintos puntos de la provincia, con actividades diversas durante los próximos días.

