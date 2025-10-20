Incendio en una vivienda de Tunuyán: los bomberos lo sofocaron y se asistió a una persona

El hecho fue reportado mediante un llamado al 911.

En la madrugada del domingo, a las 01:45, según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, se registró un incendio en una vivienda ubicada a metros del ex galpón ubicado sobre calle Francisco Delgado s/n, conocido como el antiguo galpón de Rinaldi, en el departamento de Tunuyán. El hecho fue reportado mediante un llamado al 911, lo que permitió la rápida intervención de personal policial de la Comisaría 15 y del cuerpo de Bomberos.

Al llegar al lugar, Bomberos, comenzaron a trabajar sobre un fuego totalmente declarado y descontrolado, por lo que luego de varios minutos de trabajo, se pudo controlar la situación. El incendio fue controlado sin que se registraran víctimas fatales.

Durante el procedimiento, uno de los damnificados, de 48 años, debió ser asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) debido a un cuadro de hipertensión. También se encontraba en el lugar una mujer de 25 años.

Por disposición de la fiscal, se ordenó consigna policial en el sitio hasta que Bomberos realicen las pericias correspondientes. Además, se solicitó la formulación de denuncia por parte de los damnificados para avanzar con la investigación.