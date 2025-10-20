Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 22, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 22, 2025

logo el cuco digital

Incendio en una vivienda de Tunuyán: los bomberos lo sofocaron y se asistió a una persona

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho fue reportado mediante un llamado al 911.

En la madrugada del domingo, a las 01:45, según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, se registró un incendio en una vivienda ubicada a metros del ex galpón ubicado sobre calle Francisco Delgado s/n, conocido como el antiguo galpón de Rinaldi, en el departamento de Tunuyán. El hecho fue reportado mediante un llamado al 911, lo que permitió la rápida intervención de personal policial de la Comisaría 15 y del cuerpo de Bomberos.

Al llegar al lugar, Bomberos, comenzaron a trabajar sobre un fuego totalmente declarado y descontrolado, por lo que luego de varios minutos de trabajo, se pudo controlar la situación. El incendio fue controlado sin que se registraran víctimas fatales.

Durante el procedimiento, uno de los damnificados, de 48 años, debió ser asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) debido a un cuadro de hipertensión. También se encontraba en el lugar una mujer de 25 años.

Por disposición de la fiscal, se ordenó consigna policial en el sitio hasta que Bomberos realicen las pericias correspondientes. Además, se solicitó la formulación de denuncia por parte de los damnificados para avanzar con la investigación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

De La Consulta a Italia, de Italia a Chile. Llega a LO QUE FALTABA Fabricio Martelossi

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Tupungato: aprehendieron a un joven que circulaba en vehículo robado desde 2016

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO