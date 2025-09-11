Incendios forestales: se quemaron más de 30 hectáreas de campos incultos en San Carlos

Se trató de dos focos de incendios.

Durante la tarde del miércoles, Bomberos Voluntarios de San Carlos, trabajaron en dos focos de incendios sobre calle Pellegrini y Ruta 40, el primero y el restante en calle Pellegrini, en el interior de la finca Vitaliti. En ambos solo hubo quema de malezas en campos incultos.

El primero de los incendios tuvo lugar minutos antes de las 16 horas, en calle Pellegrini y Ruta 40. En ese sector se quemaron un total de 30 hectáreas de campos incultos.

Pasadas las 19 horas, el personal actuante regresó a la zona, ya que en calle Pellegrini en el interior de la finca Vitaliti, se había desatado otro foco de incendio. Afortunadamente, las llamas fueron controladas y solo se vio afectada aproximadamente 1 hectárea de la propiedad.

En ambos hechos, el personal actuante contó con el apoyo del móvil 1 y 4 del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Carlos.