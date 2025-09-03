Incertidumbre por el destino de Cuerpos Especiales de la policía en Valle de Uco ¿Podría haber nuevo desalojo?

Los rumores circulantes, reviven una situación ocurrida en 2023, cuando la Jefatura Distrital fue desalojada del inmueble que ocupaba en ese momento. En esta nota, las versiones que circulan desde hace días, y las respuestas del dueño del inmueble y del Ministerio.

Sobre calle Malvinas Argentinas y la ex Ruta 40, en el departamento de Tunuyán, actualmente funciona Cuerpos Especiales de la Policía de Mendoza. En el mismo lugar también se encuentran Bomberos de la Policía, y la Policía Montada.

Hace unos días, comenzaron los rumores, incluso llegaron informaciones a Diario El Cuco Digital, sobre una posible orden de desalojo. Según varios versiones “off”, pero desde adentro de la misma fuerza, se tendría que abandonar el inmueble, debido a que el dueño habría vendido la propiedad. El disparador de esta situación, y según los rumores, podría haber sido la deuda y atrasos en los pagos del alquiler.

“Lo que tenemos de información es que en 3 o 4 meses ya tenemos que desalojar el lugar, ya que el dueño ha vendido. De igual manera, todavía no tenemos nada oficial por parte de nuestros jefes”, aseguró una fuente a El Cuco Digital.

Además, esta fuente agregó: “no sé dónde vamos a estar, sé que están buscando algo grande con galpones, porque somos mucho personal, en Cuerpos Especiales hay más de 70 efectivos, la Montada que tiene como 10 caballos, también hay cerca de 20 móviles de que son de Infantería y los Bomberos que siempre estuvieron”.

Desde El Cuco se habló con otra fuente, en este caso cercana a la familia propietaria del lugar, y aseguró lo siguiente: “de nuestra parte ni el desalojo ni la venta del terreno son informaciones concretas, si puedo decir que estamos en plena tratativa de cómo se va a resolver”.

“Lo único concreto que te puedo decir es que el terreno no está vendido todavía y la deuda que mantiene el Ministerio por el alquiler no es tan grande como dicen”, aseguró la parte de la familia propietaria del lugar.

Por otro lado, y respecto al alquiler del lugar, esta persona aseguró que: “cada vez que me ha tocado gestionar con entidades públicas como esta, te digo que son extremadamente desprolijas y dejan mucho que desear”, concluyó la persona.

Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia aseguraron que “no se trata de un desalojo” y que la realidad es que “el dueño vende el lugar que se está alquilando”.

Además, aseguraron que ya se está trabajando en conseguir otro lugar, para poder ubicar a todo el personal que tiene sus bases operativas en ese sitio.

La situación trajo a la memoria, un hecho ocurrido en el año 2023, cuando la Jefatura Distrital y la Comisaría 15, ocupaban una propiedad que ubicada en calle Elías Villanueva de Tunuyán. Luego de varios meses y del fracaso de las negociaciones, el personal de la fuerza fue desalojado, y tuvo que ser reubicado en diferentes puntos. En ese momento, desde el Ministerio de Seguridad, aclararon que se trató de un desalojo voluntario, aunque la versión que circulaba por los medios era que la situación real era la falta de pago de alquiler.