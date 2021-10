¡Increíble solidaridad! Se logró reunir los $600 mil para el joven tupungatino convocado a correr en Europa

Tiene 17 años y fue llamado para ser parte de un equipo de ciclismo belga.

Ignacio Campo está cumpliendo su gran sueño. Tras una campaña de la que participaron activamente sus amigos y familiares, el adolescente oriundo de Tupungato podrá viajar a Europa para correr en un equipo de ciclismo de Bélgica.

Además de entrenar, el joven trabaja en la cosecha para colaborar en la economía de su hogar y en abril recibió una tentativa propuesta para desarrollar su carrera como deportista.

Luego de que su padre tomara contacto con el Start Cycling Team y le enviara un video del adolescente, el entrenador decidió invitarlo a formarse profesionalmente durante 6 meses en un alto nivel. Pero para ello debía reunir una suma de $600 mil, algo que fue posible gracias a la solidaridad de los vecinos y al acompañamiento inagotable de sus seres queridos.

En su reciente carrera, que inició hace dos años y medio, Ignacio ya ha competido campeonatos argentinos en Formosa y San Luis y en el Campeonato Mendocino de Ruta.

Tras la convocatoria, sus amigos iniciaron en las redes sociales la campaña “Todos por Nacho”. El objetivo fue reunir a 7.000 personas que donaran $85 cada una. Junto con sorteos y divertidas transmisiones en vivo todas las semanas, Nacho y sus amigos lograron recaudar ayer el dinero necesario.

“Si hay algo que nos enseñaron en este tiempo es que no existen imposibles cuando estás rodeado de las personas correctas. Sueño cumplido, meta alcanzada!!! Nacho ya tiene el dinero para poder viajar a Bélgica y convertirse en todo un ciclista profesional. No me voy a cansar de decirles GRACIAS. 600.000 veces GRACIAS a todos los que apostaron a este sueño, a quienes nos acompañaron en esta aventura tan desafiante desde el primer momento, a quienes nos depositaron su plena confianza, a quienes trabajaron de manera incansable en todos los detalles que tuvo esta campaña de gran dimensión. GRACIAS gente por tanto!!! GRACIAS familia y amigos por ser tan incondicionales!”, expresó Lina Gutiérrez, amiga de Nacho y una de las impulsoras de la campaña solidaria.