Indicaciones geográficas, II parte: Tunuyán y Tupungato y la singularidad de sus tierras y sus vinos

Luego de introducirnos en indicaciones geográficas, nombre que identifica a un producto originario de una región, localidad o área geográfica de producción delimitada del territorio nacional, no mayor que la superficie provincial o zona interprovincial ya reconocida, So Bustos nos explicará cómo influyen las I.G en los vinos del Valle de Uco

Tras referir a vinos de San Carlos, en esta segunda parte, vamos a comentar algunas I.G. de Tunuyán y una particularidad que ocurre en Tupungato.

IG LOS CHACAYES:

El INV resuelve que el área presentada bajo el nombre LOS CHACAYES, debe reconocerse, protegerse y registrarse como INDICACIÓN GEOGRÁFICA, de la República Argentina, Ubicada en el departamento de Tunuyán, Provincia de Mendoza.

Límites Establecidos:

ESTE, Vista Flores y Los Sauces

SUR, coincide con el distrito de Campo los Andes

OESTE, Republica de Chile

NORTE, distrito Los Arboles

Como IG es una de las zonas más cálidas en el Valle de Uco, sus horas de calor se encuentran por encima de Altamira o Gualtallary. Con suelos heterogéneos, gran presencia de piedras de canto redondo, coluvión, y dentado de gravas cuadradas, suelo con un marco franco arenoso que confiere un drenaje ideal. Formado por gran cantidad de calcáreo e incrustaciones y grandes bloques de piedras con presencia de carbonato de calcio, caliche.

Sus vinos se caracterizan por taninos firmes y de gran longitud, frutales y con una perfecta acidez.

IG SAN PABLO:

El INV resuelve que el área presentada bajo el nombre SAN PABLO, debe reconocerse, protegerse y registrarse como INDICACIÓN GEOGRÁFICA, de la República Argentina, Ubicada en el departamento de Tunuyán, Provincia de Mendoza.

Límites Establecidos:

ESTE, Ruta Provincial Nº89

SUR, Curso del Arroyo Villegas hasta punto de intersección con Arroyo Cueva

OESTE, Línea de cota de los 1700msnm

NORTE, Curso del Rio de las Tunas

Ubicada en el cono aluvial del Rio de las Tunas, y con un elevado contenido de piedras y material calcáreo, combinado con la altitud y la cercanía al frente montañoso de la Cordillera Frontal, otorga condiciones micro climáticas únicas como temperaturas medias bajas y gran amplitud térmica.

Sus vinos poseen un intenso color y una complejidad de aromas que combinan frutas negras, violetas e higos con una marcada concentración de taninos sedosos, acidez refrescante y un final prolongado.

GUALTALLARY, EL TESORO QUE ES Y NO ES:

No hay resolución de INV que disponga que GUALTALLARY es un I.G. Esto se debe a que fue registrada como marca privada. Sin embargo, hay un permiso temporario para poder usar Gualtallary, pero no como I.G., por lo que existe un bloqueo para la resolución de una posible Indicación Geográfica que lleve ese nombre.

No obstante aunque no podemos incluirla dentro de las Indicaciones, no quita mérito al gran potencial que tienen sus suelos, y es por eso que vamos a hablar de este fantástico terroir.

De suelos extremadamente pobres en materia orgánica, pedregosos, calcáreos y de buen drenaje, son típicamente aluviales, rocosos y con gravas, tienen cálculos aluviales de tamaño mediano recubiertos con calcáreo y mezclado con costras de carbonato de calcio, caliche.

Sus vinos tienen amplias notas minerales, con firmes taninos y de gran longitud, son florales y frutales, destacados por su frescura, debido a la acidez natural, aunque también, los hay intensos en aroma y con gran boca.

