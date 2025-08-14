Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ingresos al Manzano Histórico: ¿Cómo es el estado de los caminos y qué dicen las autoridades?

Desde vialidad provincial se informó que se encuentran en buen estado los dos accesos al Manzano Histórico y que se han realizado distintos trabajos buscando optimizar la circulación.

En conferencia de prensa el Ingeniero Osval Romagnoli, manifestó que se ha trabajado en conjunto con distintos actores buscando generar las mejores condiciones para los turistas y mendocinos que suban este fin de semana al Manzano Histórico. En ese sentido manifestó que la coordinación entre salud, vialidad, seguridad, dan muestra de la responsabilidad con la que se ha tomado este evento.

En cuanto a las tareas realizadas mencionó que se ha mejorado la cartelería vertical y se han limpiado  los laterales de la calzada. De igual forma mencionó que van a existir equipos de Vialidad Provincial en disponibilidad en caso de que aconteciera algún inconveniente, para dar una rápida respuesta.

Finalmente el funcionario provincial informó que para los turistas que lleguen, existen tótems informativos donde se dan a conocer aspectos importantes de las rutas de ingreso al Manzano Histórico, como así también la página oficial donde pueden consultar.

