octubre 27, 2025

octubre 27, 2025

Inscripciones abiertas en Tupungato para el Curso de Manipulación Segura de los Alimentos en noviembre

La formación está dirigida a toda persona del departamento de Tupungato que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus materias primas.

Para anotarse las personas deben en primer lugar gestionar el boleto de pago correspondiente a la capacitación, acercándose a la Oficina de Rentas que se encuentra en el edificio municipal (Av. Belgrano 348) y abonar dicho canon en Tesorería que funciona en la misma dirección con atención de lunes a viernes de 7 a 13h o en la delegación municipal del distrito Cordón del Plata (calle El Álamo y Salvador Vidal), otro medio de pago es de forma online a través del siguiente enlace Pago Tasa: https://vps.infogov.com.ar/rentas/tupungato/#/varios

El siguiente paso es completar el formulario online a través de la página oficial del Municipio haciendo clic sobre el banner específico al Curso en la página web www.tupungato.gov.ar, que los guía al Formulario Online.

Una vez finalizada la inscripción, desde el Área de Bromatología envían a los inscriptos un Manual de estudio, a través del correo electrónico declarado, el cual tienen que llevar leído previo a la capacitación para ver si surge alguna duda y evacuarla durante el curso y como cierre se toma la evaluación escrita.

Quienes no cuenten con conexión a internet, o se les imposibilite realizar la inscripción on-line, pueden acercarse personalmente, en horario administrativo, a la oficina de Bromatología que funciona en el primer piso de edificio municipal para concretarla.

Renovación de Carnet

-Martes 11 de noviembre

-8.30h

CRUT (calle Alem y Dorrego, B° Aero Club, distrito Villa Bastías)

Curso 

-Martes 18 y 25 de noviembre

-8.30 a 12.30h

CRUT

