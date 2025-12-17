Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 19, 2025

logo el cuco digital

Inscripciones abiertas para el curso de RCP, uso de DEA y maniobra Heimlich en Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El taller se desarrollará en dos instancias complementarias.

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección desarrollo humano y salud, dictará un taller gratuito de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), manejo de Desfibrilador Externo Automático (DEA) y maniobra de Heimlich, destinado a vecinos y vecinas del departamento. La actividad se realizará el miércoles 17 de diciembre, a las 20 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso.

El curso es gratuito, con cupos limitados, y requiere inscripción previa, que puede realizarse comunicándose al 2622412769.

La capacitación estará a cargo de la Licenciada e instructora Carina Muñoz, directora del Área de Salud del municipio, y tiene como objetivo brindar herramientas básicas para actuar ante situaciones de emergencia vinculadas a paros cardiorrespiratorios y obstrucciones de la vía aérea.

El taller se desarrollará en dos instancias complementarias. En una primera etapa, se ofrecerá contenido teórico donde se abordarán los fundamentos de las maniobras de emergencia, el reconocimiento de signos vitales y el correcto uso del DEA. Posteriormente, se realizará una instancia práctica, en la que los participantes podrán ejercitar las técnicas aprendidas, guiados por la instructora.

Esta propuesta busca formar zonas cardioprotegidas en el departamento, promoviendo la capacitación comunitaria y el acceso al conocimiento en primeros auxilios. La iniciativa se enmarca en el cumplimiento de la Ley Nacional N.º 27.159, que regula los sistemas de cardioprotección, y la Ley N.º 26.835, vinculada a la prevención y atención de emergencias cardiovasculares.

Fuente; Municipalidad de Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Detuvieron en Tunuyán a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

Estos son los precios de las entradas para el Festival de la Tonada y la Vendimia: hay tarifas especiales para tunuyaninos

Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

Un motociclista alcoholizado chocó a una ciclista en Tunuyán

La policía recuperó elementos robados y detuvo a una persona en Tunuyán

Diseño de indumentaria es la nueva Tecnicatura qué se dictará en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO