Inscripciones abiertas para el curso de RCP, uso de DEA y maniobra Heimlich en Tunuyán

El taller se desarrollará en dos instancias complementarias.

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección desarrollo humano y salud, dictará un taller gratuito de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), manejo de Desfibrilador Externo Automático (DEA) y maniobra de Heimlich, destinado a vecinos y vecinas del departamento. La actividad se realizará el miércoles 17 de diciembre, a las 20 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso.

El curso es gratuito, con cupos limitados, y requiere inscripción previa, que puede realizarse comunicándose al 2622412769.

La capacitación estará a cargo de la Licenciada e instructora Carina Muñoz, directora del Área de Salud del municipio, y tiene como objetivo brindar herramientas básicas para actuar ante situaciones de emergencia vinculadas a paros cardiorrespiratorios y obstrucciones de la vía aérea.

El taller se desarrollará en dos instancias complementarias. En una primera etapa, se ofrecerá contenido teórico donde se abordarán los fundamentos de las maniobras de emergencia, el reconocimiento de signos vitales y el correcto uso del DEA. Posteriormente, se realizará una instancia práctica, en la que los participantes podrán ejercitar las técnicas aprendidas, guiados por la instructora.

Esta propuesta busca formar zonas cardioprotegidas en el departamento, promoviendo la capacitación comunitaria y el acceso al conocimiento en primeros auxilios. La iniciativa se enmarca en el cumplimiento de la Ley Nacional N.º 27.159, que regula los sistemas de cardioprotección, y la Ley N.º 26.835, vinculada a la prevención y atención de emergencias cardiovasculares.

Fuente; Municipalidad de Tunuyán