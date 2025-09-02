Inscripciones abiertas para emprendedores y artesanos que deseen presentar sus productos ante la Comisión de Valoración provincial

La Comisión de Valoración y Capacitación de Productos de la Economía Social llega a tupungato para visitar a emprendedores y artesanos locales, quienes podrán exponer sus trabajos para que estos sean valorados y clasificados según las categorías correspondiente, como así también para asesorarlos y analizar virtudes y debilidades que presentan sus creaciones a los fines de potenciar ventas.

El día para exponer los trabajos será el 12 de septiembre en el Hotel Turismo Tupungato y quienes se inscriban pasarán por diferentes instancias: primero la presentación de productos e información completa sobre su emprendimiento y por último el asesoramiento personal y capacitación a cargo de la Comisión.

Todo acontece el mismo día y es importante tener en cuenta que el encargado de la presentación debe ser el propio emprendedor-artesano, es decir, no puede reemplazarlo otra persona.

Inscripciones

La Preinscripción se realiza través de la página web de la Municipalidad: www.tupungato.gov.ar.

Las personas interesadas deberán completar el formulario, donde además se les detalla sobre la información de la presentación de productos, que pueden ser hasta 3 como máximo.



Condiciones a tener en cuenta para la presentación de productos

-De cada producto se debe entregar: trabajo en proceso, en una etapa intermedia; y por último los materiales de ese producto sin haber iniciado la intervención, la materia de la cual parte el trabajo y alguna herramienta e insumo que utiliza.

-Llevar, en caso de tener: certificaciones anteriores del producto y/o capacitaciones.

Todos los emprendedores que realizan productos o producciones –no reventas- que participen de dicha evaluación, obtendrán la certificación por los trabajos evaluados, con una validación que certifica el nivel de funcionalidad, dominio de las técnicas utilizadas, grado de transformación de las materias primas utilizadas, nivel estético y factibilidad legal de los productos; además de obtener el carnet que permitirá formar parte de “La Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos”, ferias eventuales, paseos, entre otros que se lleven a cabo por la Dirección de Economía Social y Asociatividad del Gobierno de la Provincia y cada municipio, entre otros beneficios.

Informe y consultas

De lunes a viernes de 7 a 14 horas, en la oficina de la Dirección de Desarrollo Económico (ubicada en calle Beltrán 43) se brindará mayor información a quienes lo requieren y asistencia para quienes no cuenten con conexión a internet o tengan algún inconveniente con la inscripción on-line.



El tiempo límite para inscribirse es hasta este viernes 5 de septiembre y los cupos para apuntarse son limitados.