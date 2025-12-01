Inscripciones abiertas para la Colonia de Verano 2025/2026 de la Municipalidad de Tupungato

Llega una nueva temporada de verano y, desde este lunes 1 de diciembre, todas las personas interesadas podrán inscribirse para disfrutar del natatorio municipal, participar de clases de natación y, en el caso de los más pequeños, sumarse a las actividades recreativas que se desarrollarán en el Polideportivo y en los playones del departamento.

A partir de hoy 1 de diciembre abren las inscripciones para la Colonia de Verano de la Muni de Tupungato, de lunes a viernes en el Poli Municipal “Franciso Rizzo” (Mosconi 791) en la mañana de 9 a 12.30h y por la tarde de 14 a 20h. Los playones deportivos también serán centros de inscripción para acortar distancias.

La Colonia es para mayores de 6 años y al momento de registrarse deberán presentar fotocopia del DNI y foto tipo carnet.

Las actividades comenzarán el lunes 15 de diciembre e incluirán prácticas deportivas y recreativas para niñas y niños de 6 a 13 años; y natación para todas las personas a partir de los 6 años.

Además los encuentros en los Playones Deportivos serán desde las 18h en San José, Cordón del Plata, El Zampal, Villa Bastías (B° El Progreso, B° El Tupun, Loteo Moyano, Loteo Bigolotti) y Cordón del Plata (B° TISA).

Fuente; prensa Tupungato