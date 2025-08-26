Facebook X-twitter Youtube Instagram

Inseguridad: en las últimas horas delincuentes robaron casas en Tunuyán y Tupungato

En horas de la tarde, en una vivienda de Tupungato y en la noche en Tunuyán, se registraron robos en viviendas. La policía trabaja en ambos hechos.

Cerca de las 18.30 horas, una persona de 63 años dio aviso a la policía sobre un robo en su vivienda ubicada en el barrio Portal de San José, Tupungato. Los delincuentes habrían ingresado por una ventana y se llevaron varios perfumes, máquinas de afeitar y una suma de $170.000.

Por directivas del ayudante fiscal de turno,  se dispuso del trabajo de Policía Científica y de Investigaciones.

En otro hecho, pasadas las 23 horas del lunes, una víctima de 23 años, llamó a la policía para comunicar que un sujeto ingresó a la propiedad, ubicada en el barrio Covitín de Tunuyán y se llevó una bicicleta rodado 29. Por el hecho, el ayudante fiscal de turno, ordenó realizar las medidas de rigor correspondientes.

En ambos hechos, el personal de investigaciones se encuentra trabajando para intentar recuperar los elementos sustraídos.

