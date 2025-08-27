Facebook X-twitter Youtube Instagram

Inseguridad en Valle de Uco: en las últimas 72 horas robaron en 5 casas

Los hechos sucedieron en Tupungato y Tunuyán. Por los diferentes hechos no hay detenidos.

Desde el domingo hasta la noche del martes,  se registraron 5 robos en diferentes viviendas de Tupungato y Tunuyán. Los delincuentes robaron televisores, bicicletas, dinero en efectivo y otros objetos de valor para las víctimas.

En el departamento de Tupungato, el primero de los hechos tuvo lugar en le barrio El Portal, en San José, donde los delincuentes robaron elementos de cosmética y dinero en efectivo. El segundo hecho, sucedió en una vivienda del interior de El Cordón del Plata, donde se llevaron televisores, secador de pelo y plancha para cabellos.

Por último, también en Tupungato,  un hombre de 62 años, dio aviso de que había sido víctima de un robo en su domicilio del distrito de San José. Los delincuentes forzaron una ventana y robaron dos televisores y una garrafa.

En el departamento de Tunuyán,  durante la noche del lunes, delincuentes ingresaron al patio de una vivienda en el barrio Covitín y robaron una bicicleta rodado 29 logrando escapar antes del arribo del personal policial.

Finalmente, durante la noche del martes y madrugada de hoy, miércoles,  en una vivienda del barrio Eva Perón, delincuentes ingresaron por un portón y robaron herramientas de trabajo y una bicicleta rodado 26. La víctima fue alertada por un vecino que le informó que tenía el portón de ingreso abierto. Lo robado estaba guardado en un galpón, que se encuentra en el fondo del patio de la propiedad.

En todos los hechos, personal de investigaciones se encuentra trabajando para intentar recuperar los elementos.

