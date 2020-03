Instructivo: cómo retirar efectivo en cajeros sin tarjeta de débito

Banelco y Red Link dieron a conocer un paso a paso para acceder a la cuenta sin el plástico.

Frente al cierre de las sucursales bancarias a causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las redes de cajeros se encargaron de distribuir un instructivo para recordar que existe un mecanismo para acceder a la cuenta sin el plástico. La operatoria consiste de dos partes, la primera es el pedido de la operación o la gestión de la orden que se hace por los canales online del banco, sea el homebanking o la app; y la segunda parte corresponde a la extracción sin tarjeta, la que se realiza en el cajero.

Instructivo de Banelco:

La orden de extracción solo se puede utilizar una única vez, aunque sí se puede solicitar hasta cinco mandatos diarios, o hasta llegar al tope de extracción;

El límite de extracción sin tarjeta lo define cada banco; la orden de mandato puede durar hasta cinco días, dependiendo de la configuración del bancos.

Además, sugieren generar extracciones por valores múltiplos de $ 100.

Generación de mandato

Ingresar al Home Banking o la app del banco.

Acceder a la sección de “Extracción sin tarjeta”, “Cash Express” o la denominación que le otorgó cada banco

Indicar: DNI del destinatario y monto a extraer.

El sistema indicará una clave de 6 dígitos

Extracción sin tarjeta

Los datos a tener antes de ingresar al cajero automático son:

Tipo de documento del destinatario

Número de documento del destinatario

Monto de la Orden de Extracción

Clave de única vez para realizarla extracción de 6 dígitos.

Cabe recordar que el dinero se pueden retirar en la misma red, es decir que, si la red de la tarjeta del cliente es de Banelco, la extracción se debe hacer en un cajero Banelco, no en uno de Link. Además, el monto extraído se verá reflejado en la cuenta del usuario recién cuando se haya realizado con éxito la extracción.

En Banelco también aclararon que si el cajero automático no puede entregar el monto ingresado, se le comunicará al usuario que el cajero no dispone de efectivo y rechazará la transacción, sin inhabilitar la orden, por lo que podrá ser utilizada en otro cajero. Hay que tener presente que, “cuando el dinero disponible en la cuenta del cliente sea menor al monto de la orden, se rechazará la transacción, sin inhabilitarla misma, que podrá ser utilizada cuando haya suficiente dinero disponible”. Y que “luego de tres intentos fallidos en el ingreso de la clave asignada, se bloqueará la orden de extracción y no podrá ser utilizada nunca más”.

Instrucctivo de Link

El servicio Punto Efectivo permite enviar dinero a personas no bancarizadas que no cuenten con una tarjeta de débito. El sistema permite realizar, a través de medios digitales de bancos de la Red adheridos a Punto Efectivo (home banking, banca celular, o cajeros automáticos) o por la Billetera Valepei, una orden de extracción, para que otra persona pueda retirar el dinero desde un cajero automático habilitado como Punto Efectivo sin utilizar una tarjeta de débito. El destinatario del dinero, deberá:

Acercarse a un cajero automático identificado como Punto Efectivo -Tocarla pantalla del cajero o las teclas laterales

Elegir la opción Extracción o Retiro de efectivo

Ingresar su DNI, la clave de 8 dígitos y el mismo importe que se autorizó a debitar de la cuenta. Inmediatamente el cajero automático realizará la entrega del dinero.

“El sistema permite realizar extracciones de efectivo ante situaciones de emergencia como la pérdida/robo de tarjeta de débito, enviar dinero a personas que no tienen cuenta bancaria, remesas a familiares dentro del territorio argentino o efectuar pagos por compras realizadas por Internet”, informó la red Link, que cuenta con más de 6.500 cajeros Punto Efectivo habilitados en todo el territorio nacional.

Fuente: Medios