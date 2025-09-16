Intendentes de Tunuyán, San Carlos y Tupungato anuncian entradas bonificadas para egresados del Valle de Uco

Las entradas bonificadas permiten que los egresados asistan a los tres espectáculos de la Estudiantina organizados en cada departamento.

En el marco de los festejos por la Estudiantina durante el mes de septiembre, los intendentes de San Carlos, Tupungato y Tunuyán realizaron una conferencia de prensa conjunta para anunciar las actividades que se llevarán a cabo en el Valle de Uco. Alejandro Morillas (San Carlos), Gustavo Aguilera (Tupungato) y Emir Andraos (Tunuyán) compartieron detalles sobre la organización de los eventos y destacaron la importancia de la integración regional.

Leer también : https://www.elcucodigital.com/fin-de-semana-de-primavera-y-fiestas-en-san-carlos-y-tunuyan-conoce-los-detalles-de-entradas-y-algunos-descuentos/

Frente a los medios, el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, explicó que debido a las dificultades en el sistema de agua potable del departamento, la celebración será más austera que en años anteriores. “Para el espectáculo debemos disponer de un monto importante, somos operadores de agua potable y tengo varios problemas en el sistema de agua, distinta a Tunuyán y San Carlos. Por eso la Estudiantina en Tupungato es un poco más austera que otros años”, señaló. Sin embargo, confirmó que el cierre de la Semana Estudiantil será el 27 de septiembre en la Explanada Municipal con la presentación de la banda mendocina La Escandalosa Tripulación. Aguilera celebró la regionalización impulsada por los intendentes de Tunuyán y San Carlos, y la incorporación de Tupungato al sistema de entradas unificadas: “Es gratificante porque es integración”.

Palabras de Gustavo Aguilera.

Por su parte, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, destacó que la iniciativa busca ofrecer entradas bonificadas para los recitales en Tunuyán y San Carlos, permitiendo que todos los egresados puedan disfrutar de ambos conciertos. “Las entradas bonificadas son gratuitas para los egresados de San Carlos, Tunuyán y Tupungato para estos recitales”, confirmó.

Declaraciones de los intendentes.

La organización de los eventos estará a cargo de las áreas de juventud de cada municipio. En ese contexto, Alejandro Morillas, intendente de San Carlos, explicó que se replicará el trabajo realizado el año anterior en las escuelas secundarias, entregando entradas bonificadas directamente a los estudiantes. “Esto es un momento único en la vida. Creo que todos recordamos nuestro último año de secundaria y tener la posibilidad donde traemos artistas renombrados, y no solo los chicos de Tunuyán puedan disfrutar, sino también los de San Carlos o Tupungato”, expresó.

Finalmente, Emir Andraos subrayó el valor de esta propuesta como una oportunidad para fortalecer vínculos entre los jóvenes del Valle de Uco. “Estamos contentos por esto. La Semana Estudiantil se vive de una manera distinta, son días de encuentro y competencia de las escuelas secundarias”, concluyó.