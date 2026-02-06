Facebook X-twitter Youtube Instagram

Intentaron huir con 7 bolsas de manzanas: hay cuatro detenidos en Tupungato

El hecho ocurrió durante patrullajes preventivos.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, cuatro hombres fueron aprehendidos en Tupungato en horas de la madrugada. El procedimiento se realizó a las 04:00 en jurisdicción de la Comisaría 20, en el Barrio El Progreso.  

Según la reseña oficial, el hecho ocurrió durante patrullajes preventivos efectuados por personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP Tupungato).  

Los efectivos observaron un vehículo Fiat Duna que, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga. Tras ser interceptado, se constató que en el baúl transportaban siete bolsas de manzanas de aproximadamente 50 kilos cada una, sin poder justificar su procedencia.  

Por directivas del Ayudante Fiscal, se procedió al secuestro de la carga y al traslado de los ocupantes a la comisaría de jurisdicción, quedando a disposición de la Justicia.  

