septiembre 6, 2025

logo el cuco digital
septiembre 6, 2025

logo el cuco digital

Intentó vender varios kilos de cable robado y quedó detenido: la policía lo estaba investigando desde hacía varias semanas

En el marco del Plan Integral del Cobre y bajo la aplicación de la Ley 9447, que regula la compraventa de metales no ferrosos, personal de la División Investigativa Integrada y Derecho a Gestión (DIILE) logró la detención de un hombre que ofrecía cables eléctricos a través de redes sociales en el departamento de Tunuyán.

La investigación se desarrolló en línea, donde los efectivos lograron establecer contacto con el vendedor para concretar una supuesta compra. El encuentro se llevó a cabo en la zona de Melchor al 5500, donde el personal policial se presentó con vestimenta adecuada y credencial identificatoria. El sujeto, identificado como P.A.A.C., de 36 años, se movilizaba en un vehículo Honda Accord blanco.

Al inspeccionar el automóvil, se constató la presencia de aproximadamente 250 metros de cable preensamblado de aluminio de baja tensión 3×50+50 mm², marca Cimet, tipo CMXA, norma IRAM2250. Este tipo de cable es utilizado para la distribución de energía eléctrica de baja tensión 220/380V y fue reconocido por la empresa prestataria como parte de su infraestructura.

Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular marca Samsung, color blanco, con pantalla táctil dañada y funda negra y azul.

La ayudante fiscal de la Oficina Fiscal de Guaymallén, ordenó la detención del individuo, su traslado a la Comisaría 25, y el secuestro tanto del material eléctrico como del dispositivo móvil.

