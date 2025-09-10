Facebook X-twitter Youtube Instagram

Interrupciones eléctricas este miércoles en sectores de Tunuyán y San Carlos

Así lo informó Edemsa.

Tunuyán

– En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 10.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– En calle Muzaber, entre Aguirre y Florida; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.

– En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Corsario Rojo. De 14.30 a 18.30 h.

Jueves 

Tupungato

– Entre calles Alto Verde, H. Meli y La Costa; San José. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– Entre calles Arequipa Suárez, Ghilardi, Independencia y Galmarini; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

– En el Carril Nacional, hacia el sur de calle Pellegrini; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

Viernes 

Tupungato

– En calle Valderrama, entre El Álamo y Sánchez. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– En calle San Julián, hacia el este de Clodomiro Silva. En calle J. Aveiro. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle Colonia Rosario (Camino Granadero), hacia el este de calle El Cementerio; Capiz. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa y Costa Canal Uco. En calle Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

