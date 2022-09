Intoxicación masiva en una escuela de Luján de Cuyo: la causa sería agua contaminada

La DGE investiga la descompostura de los estudiantes del colegio primario Emilio Jofré. Un total de 135 chicos presentaron diarrea, vómitos y dolor de panza.

Un total de 135 alumnos de la escuela primaria Emilio Jofré, de Luján de Cuyo, presentaron síntomas de intoxicación durante finales de la semana pasada y principios de esta.

Ante esta situación, la Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de las clases la mañana de miércoles. En tanto, las actividades iban a retornar con normalidad en el turno tarde, ya que colocaron dispenser de agua. Pero se decidió, finalmente, que los chicos tengan clases virtuales hasta el viernes.

Desde el Gobierno escolar señalaron que la alarma se despertó este martes cuando estudiantes de diferentes cursos y turnos presentaron diarrea, vómitos y dolor de panza.

Si bien trascendió que uno de ellos debió ser trasladado a un centro asistencial para ser revisado, desde la escuela confirmaron que no fue hospitalizado y que, de los 135 niños, los que presentaron certificado médico, el personal de salud no pudo determinar un “diagnóstico”.

La primera hipótesis que maneja la cartera al frente de José Thomas es que se trataría del agua contaminada, por lo que personal de Infraestructura se desplazó al establecimiento, ubicado en calle Moreno al 611, para hacer limpieza del tanque y revisar las cañerías.

“Se ha pedido análisis de agua y un control en todo lo demás, como cocina y kiosco, con desinfección del colegio”, detallaron desde la DGE.

Y agregaron: “Estamos esperando que las familias informen si otros miembros del hogar presentaron malestar, aunque pertenecen a diferentes barrios”.

A la institución acuden diariamente un total de 800 alumnos, entre turno, mañana y tarde, tanto en Nivel Inicial como Primario.

No se descarta ninguna hipótesis



Fuentes de la municipalidad de Luján de Cuyo indicaron que el problema no se habría dado en el suministro de agua potable, ya que vecinos del departamento no han reportado malestares similares a los dados en la institución educativa, sin embargo, la Dirección General de Escuelas no descarta ninguna hipótesis.

Miguel Ángel Gil, delegado regional Centro, precisó que, a raíz de esta situación, se tomaron medidas urgentes como la “entrega de bidones con agua potable y la desinfección del inmueble. Mientras que Aguas Luján realizará un análisis del agua y se limpiará el tanque”.

En tanto, el funcionario no pudo especificar si el agua que llega a los bebederos provenía del tanque, por lo que se abrió una investigación.

“Los niños presentaron dolor corporal, descompostura, diarrea, vómitos y faringitis”, dijo y destacó que no hay niños internados.

