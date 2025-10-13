Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Una de las detenidas había ingerido capsulas de cocaína y tuvo que ser internada ya que corría riesgo de vida.

Un trabajo en conjunto entre la policía de Mendoza y San Juan, permitió la detención y desarticulación de una banda dedicada al narcotráfico que tenía bases en Valle de Uco y que operaba en distintos puntos de la provincia y en San Juan.

La investigación que se denominó “Operativo Tour Valle Blanco”, tuvo como resultado la detención de dos mujeres de 19 y 33 años, de nacionalidad boliviana y el decomiso de 99 cápsulas de clorhidrato de cocaína con un peso total de 1, 141 kilos, 4 teléfonos celulares, $1.600.000 (pesos argentinos), U$S100 (dólares) y $220 (pesos bolivianos), comprobantes de transacciones en moneda nacional e internacional y documentación de relevancia para la causa.

Autoridades cercanas a la investigación, informaron a El Cuco Digital, que lograr la detención de estas mujeres y el decomiso de la droga, fue un trabajo que duró más de 3 meses de investigación.

“Es la primera vez que en Valle de Uco, tenemos un hecho de estas características, acá se logró que cayeran las mulas y los dueños de la organización, pero para que esto sea posible nosotros trabajamos con personal que se infiltró hasta que se logró identificar las personas que realizaban estas maniobras ilegales”, aseguró la fuente.

Además explicaron: “quienes traían la droga lo hacían de Bolivia y lo hacían mediante los viajes de tour de compra, ingerían la droga en el vecino país y así la pasaban para Argentina y llegaban a Mendoza, al Valle de Uco donde residían”.

“La conexión con San Juan se da, debido a que una de estas mujeres detenidas cada vez que venía de Bolivia, pasaba por el Penal de Chimbas, donde tiene a un familiar detenido justamente por una causa de narcotráfico”.

“Según lo investigado la droga que se decomisó tenía destino un parte para San Juan y la otra para Valle de Uco, además sabemos que lo que estaba destinado para Mendoza, se distribuía puntualmente en varios puntos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos y también en el Sur”. Por último comentaron que: “fue un trabajo con el tiempo justo, la mujer que ingirió las capsulas corrió riesgo de vida, ya que tuvo que ser internada en el hospital de Rawson, San Juan, ya que luego de estudios específicos se descubrió que las capsulas ingeridas tenían ya casi 72 horas en su organismo y algunas se estaban desintegrando, eso lo pudo haber costado la vida”, concluyó la fuente policial.