Investigan la muerte de una anciana en Tunuyán: se habla golpes y de abuso sexual

Hay hermetismo desde la Justicia, pero se confirmó la investigación del caso.

Una mujer de 85 años murió en el Instituto Médico de Tunuyán, el pasado viernes y por ahora la Justicia investiga las causas de la muerte.

Según la información a la que pudo acceder El Cuco Digital, la policía llegó hasta un domicilio ubicado en Ruta 92, del distrito de Colonia Las Rosas, y encontró a una mujer en un estado crítico de salud, por lo que fue trasladada al nosocomio local. Por la gravedad del caso, la mujer terminó muriendo en el citado nosocomio

Desde la Fiscalía donde se investiga el hecho, se confirmó que la investigación está en pleno desarrollo y adelantaron que por el momento no se ha podido establecer la causa de la muerte.

Pudo saberse que la necropsia que se le practicó al cuerpo de la mujer no se detectó golpes internos, pero sí se confirmaron lesiones visibles en diferentes partes.

Por otro lado, fuentes extraoficiales que siguen de cerca el caso, contaron a este medio que la anciana, al ser asistida, presentaba un deterioro generalizado, además de golpes y heridas. Lo más perturbador son las informaciones que hablan de que la mujer habría sido víctima de abuso sexual.