Investigan la muerte de una nena de tres años de San Carlos: hay conmoción y hermetismo por el caso

La familia dice que “le duele en el alma”, pero que “no se puede hablar”. Mientras, espera los resultados de una necropsia que la Fiscalía ordenó de oficio, por la edad de la niña, y porque ningún profesional médico quiso firmar la causa de muerte en el Acta de Defunción.

Un triste caso ha ganado la agenda de la calle en los últimos días en San Carlos. La muerte de una nena de 3 años, mientras intentaba ser trasladada al hospital Notti, no solo ha provocado mucha tristeza, sino también una maraña de informaciones, confusión y poca claridad. Diario El Cuco realizó una investigación del caso, que se expone a continuación, teniendo en cuenta, primeramente, el dolor de una familia y la comunidad en general, pero también, tratando de “echar luz” sobre una situación que involucra a la Salud pública.

Qué se sabe

El 25 de junio, Victoria, una niña de 3 años, oriunda de San Carlos falleció en el Hospital Scaravelli de Tunuyán. Victoria había llegado en ambulancia desde el hospital Tagarelli de San Carlos, y según la información oficial, se trataba de estabilizar a la niña para trasladarla al hospital pediátrico Notti cuando, por la gravedad de la paciente, se produjo el deceso.

En las redes sociales, hubo algunas muestras de despedida de la niña y condolencias a la familia. Mientras, a través de informaciones extra oficiales y trascendidos comenzaron a circular diferentes versiones del caso: por un lado, se hablaba de lo que podría ser mala atención en el Centro de Salud de San Carlos, y luego en el Hospital Tagarelli, centros de atención donde la familia habría llevado a la niña. Esta versión, incluye una posible demora en el traslado de la niñita a un centro de mayor complejidad.

Muestras de condolencias en las redes sociales.

Según información extraoficial, la menor de tres años fue llevada al Centro de Salud de la Villa Cabecera de San Carlos, el jueves 25, donde la atendieron, la medicaron y la mandaron a la casa. Horas después, el cuadro de la menor empeoró, por lo que fue llevada por los propios progenitores al hospital Tagarelli, donde los médicos habrían constatado un grave cuadro infeccioso, por lo que se comenzó a trabajar un traslado al hospital Notti.

Por otro lado, y a partir de versiones off de récord, se habla de un posible caso de hipotermia, a raíz de que la nena habría salido de su casa en la mañana, no habría sabido cómo entrar de nuevo, y por el frio casi se habría congelado. Esta versión, que comenzó a circular después del deceso, tiene el interrogante principal de que ningún vecino escuchó llorar a la niña mientras supuestamente había salido de la casa.

El Ministerio de Salud confirmó el deceso de la niña, y en comunicación con Diario El Cuco, se informó que “la nena llegó al hospital Tagarelli, y por su estado de salud se decidió el traslado hacia el Hospital Notti”. Según la información brindada, mientras era trasladada en ambulancia desde el Tagarelli hasta el Scaravelli de Tunuyán, el cuadro empeoró, por lo que se decidió tratar de estabilizarla en el Hospital regional antes de continuar hacia el Notti. Lamentablemente, la pequeña falleció en Tunuyán.

“Esta nena presentaba una enfermedad de base y por el estado de salud que tenía se la estaba trasladando al hospital Notti” explicaron desde Prensa del Ministerio de Salud, agregando que, “en el camino hizo tres paros cardiacos entre el Tagarelli y el Scaravelli, por eso se tomó la decisión de dejarla en el hospital de Tunuyán, para estabilizarla y poder seguir camino, pero finalmente murió”. Sin más detalles, desde el Ministerio de Salud se agregó: “Nosotros (el Ministerio de Salud) no vamos a confrontar con la familia, sobre todo por el momento que están pasando”. Aunque el funcionario consultado expresó que se trataría de un caso que por el momento no tiene ninguna connotación extraña (si dolorosa, sobre todo para la familia), confirmó que se realiza una necropsia.

El padre de la nena: “Me duele en el alma, pero no se puede decir nada”

Ante el hecho confirmado, y toda una ola de comentarios, tanto en “la calle” como en algunos medios locales, El Cuco Digital también se contactó con el papá de la niña, quien dijo: “nosotros (la familia) tenemos que esperar 30 días hasta que el médico forense nos dé los resultados de la autopsia que se le realizó al cuerpo”. (…) “Tenemos órdenes de la justicia de no hablar hasta que no tengamos los resultados, luego de eso veremos qué determinaciones tomamos y si hay algún responsable que se haga cargo”, aseguró el padre.

“Quiero que mi hija descanse en paz”

La Justicia interviene “de oficio”

Más allá del hermetismo del caso, desde la Fiscalía se confirmó que se lleva adelante una investigación por la muerte de la niña. Según el fiscal Jorge Quiroga, los primeros informes preliminares arrojan que no habría lesiones externas (no hay golpes ni eventos traumáticos), sino que sería un proceso infeccioso interno lo que podría haber causado el fallecimiento de la niña. El fiscal explicó que se debe esperar los resultados de Anatomía patológica, donde se estudian los órganos para ver cuál sería la causa de muerte. En un principio, y según el funcionario judicial, no se trataría de un evento traumático (al menos en un principio), y en relación a una mala praxis, Quiroga afirmó: “no lo hemos vista a primera vista”.

Consultado sobre la intervención de la Justicia en el caso, Quiroga explicó que se interviene “de oficio”, por la edad de las niña, y porque “no había médico que firmara la causa muerte en el Certificado de Defunción”.