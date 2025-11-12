Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital

Irrigación avanza en la modernización de riego en el canal matriz Valle de Uco, del río Tunuyán superior

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La obra es llevada adelante con los Fondos del Resarcimiento y el plazo de ejecución es de 30 meses.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, publicó el decreto 2352 en el Boletín Oficial, mediante el cual se aprueba el Convenio Específico de Asignación de Recursos con el Departamento General de Irrigación para la ejecución del proyecto modernización de riego canal matriz Valle de Uco- Sistema presurizado Paraje Altamira en el río Tunuyán superior, con una inversión de 55.382.195,00 dólares.

La obra, financiada con los Fondos del Resarcimiento, Decreto 2074, contempla la impermeabilización de 90 km y tres reservorios de más de 200.000 m3. Además, beneficia a 4.496 hectáreas y a 318 usuarios directos de los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos en San Carlos. El plazo de ejecución es de 30 meses.

La modernización del sistema de riego busca lograr los siguientes objetivos específicos:

-Reducir las pérdidas de agua por infiltración.

-Mejorar la eficiencia global del recurso hídrico.

-Implementar un sistema de distribución de agua a demanda, presurizado por gravedad, que garantice un suministro equitativo y flexible.

-Instalar un sistema adecuado de medición y control de caudales para optimizar la gestión.

-Fomentar la adopción de tecnologías modernas en la aplicación del agua y el manejo de cultivos para aumentar la productividad.

-Capacitar a los productores en técnicas de riego y cultivo.

-Fortalecer la gestión del riego reforzando el rol de la Inspección de Cauce del Canal Matriz Valle de Uco.

La licitación se llevó a cabo el 22 de agosto de 2025, y la apertura de sobres, el 9 de septiembre de 2025. Actualmente se analizan las ofertas de cinco propuestas y en los próximos días se anunciará quién se encargará de los trabajos.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

El padre y su hija que tienen botulismo en Tunuyán continúan en terapia intensiva con una evolución favorable

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO