Irrigación avanza en la modernización de riego en el canal matriz Valle de Uco, del río Tunuyán superior

La obra es llevada adelante con los Fondos del Resarcimiento y el plazo de ejecución es de 30 meses.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, publicó el decreto 2352 en el Boletín Oficial, mediante el cual se aprueba el Convenio Específico de Asignación de Recursos con el Departamento General de Irrigación para la ejecución del proyecto modernización de riego canal matriz Valle de Uco- Sistema presurizado Paraje Altamira en el río Tunuyán superior, con una inversión de 55.382.195,00 dólares.

La obra, financiada con los Fondos del Resarcimiento, Decreto 2074, contempla la impermeabilización de 90 km y tres reservorios de más de 200.000 m3. Además, beneficia a 4.496 hectáreas y a 318 usuarios directos de los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos en San Carlos. El plazo de ejecución es de 30 meses.

La modernización del sistema de riego busca lograr los siguientes objetivos específicos:

-Reducir las pérdidas de agua por infiltración.

-Mejorar la eficiencia global del recurso hídrico.

-Implementar un sistema de distribución de agua a demanda, presurizado por gravedad, que garantice un suministro equitativo y flexible.

-Instalar un sistema adecuado de medición y control de caudales para optimizar la gestión.

-Fomentar la adopción de tecnologías modernas en la aplicación del agua y el manejo de cultivos para aumentar la productividad.

-Capacitar a los productores en técnicas de riego y cultivo.

-Fortalecer la gestión del riego reforzando el rol de la Inspección de Cauce del Canal Matriz Valle de Uco.

La licitación se llevó a cabo el 22 de agosto de 2025, y la apertura de sobres, el 9 de septiembre de 2025. Actualmente se analizan las ofertas de cinco propuestas y en los próximos días se anunciará quién se encargará de los trabajos.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza