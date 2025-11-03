Irrigación convoca a las Asambleas de Regantes y permite participar a través de Zoom o Google Meet

En esta instancia se tratan los proyectos de presupuesto anual de gastos y recursos de las Inspecciones de Cauce.

El Departamento General de Irrigación informa que durante los meses de octubre y noviembre se realizarán asambleas ordinarias para la aprobación del presupuesto anual de cálculo gastos y recursos de las Inspecciones de Cauce de toda la provincia, y asambleas extraordinarias de reajustes presupuestarios y distribución del recurso hídrico, dentro del marco de la Resol. N° 744/96 HTA y su modificatoria Resol. N° 294/25 HTA.

Se invita a los regantes o usuarios a consultar el cronograma de asambleas, para conocer el día, lugar y horario en que se realizarán. Será desde el 27 de octubre hasta el 21 de noviembre, inclusive.

Las asambleas son una instancia democrática de participación en la toma de decisiones por parte de los usuarios o regantes, en su Inspección de Cauce.

La participación es fundamental, ya que se tratarán:

• Los proyectos de Presupuestos de Gastos y Recursos para el año 2026 y elección de los integrantes de la Comisión de Vigilancia.

• En Asambleas Extraordinarias, los reajustes presupuestarios del año en curso, además del plan de distribución hídrica. Cada Inspección de Cauce realiza sus asambleas según un cronograma. Aquí se puede consultar el día y horario:

En esta oportunidad, y producto de la modificación de la Resol. N° 744/96 HTA por la Resol. N° 294/25 HTA, se presentan algunas novedades que benefician a la convocatoria y participación de los regantes:

1) Se incorporó la participación de los usuarios de manera híbrida, es decir, que las Inspecciones podrán transmitir las asambleas en vivo a través de medios electrónicos, telemáticos o de teleconferencia (Zoom, Google Meet, etc).

2) Para sesionar se requerirá la presencia de la mitad más uno de los usuarios de la Inspección, siempre que estén al día en el pago de los tributos. Transcurrida media hora desde la hora fijada para el inicio, la Asamblea podrá sesionar con los usuarios presentes.

3) Podrán participar los titulares de permisos precarios. (No podrán hacerlo los titulares de permisos temporarios).

Información para Autoridades de Inspecciones de Cauce, Asociaciones de Inspecciones de Cauce de la Provincia y contadores

Se les recuerda que con el objetivo de formular los correspondientes reajustes del ejercicio en curso, se sugiere tener en cuenta las siguientes normativas:

. Resol. N° 546/08 HTA.-

. Resol. N° 560/24 HTA.-

. Resol. N° 25/25 HTA.-

. Circular N° 2/00 de la Dirección de Fiscalización HTA.

