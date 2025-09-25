Facebook X-twitter Youtube Instagram

Irrigación dio inicio al Proyecto Modernización del Sistema de Riego Canal Calise en San Carlos: estuvieron Marinelli y Morillas

La modernización del Canal Calise busca reducir costos operativos y de mantenimiento.

El Intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, junto al Ministro de Gobierno, Natalio Mema, el Superintendente General de Irrigación, Ing. Sergio Marinelli, y la Inspectora de Cauce Canal Matriz Valle de Uco, Natalia Martin, iniciaron el proyecto de Modernización del Sistema de Riego Canal Calise, una obra clave para optimizar el uso del agua y potenciar la producción local en el Valle de Uco.

La modernización del Canal Calise busca reducir costos operativos y de mantenimiento, mejorando la distribución del agua y beneficiando a los productores agrícolas de la región.

El Ministro de Gobierno resaltó la importancia de la inversión en infraestructura hídrica en San Carlos gracias a fondos obtenidos por el resarcimiento de la promoción industrial. Subrayó la coordinación con Irrigación y el municipio para llevar adelante estos proyectos, que buscan optimizar el uso del agua y beneficiar al sector productivo. Mema también hizo hincapié en la importancia de cuidar el agua como recurso esencial y cómo estas iniciativas contribuyen a una utilización más eficiente del mismo. Destacó que este tipo de inversiones contribuyen a la generación de empleo y a la salida de productos mendocinos al resto del país y al mundo.

El Ingeniero Sergio Marinelli señala que esta obra es trascendente para los regantes del canal, recordando una reunión inicial con productores hace 6 o 7 años. Señaló que el proyecto permitirá el riego acordado, brindando flexibilidad a los productores para decidir cuándo y cuánta agua necesitan, evitando embanques y mejorando la eficiencia en el uso del agua. Con 18 kilómetros de revestimiento y un reservorio de 40.000 metros cúbicos, esta intervención representa un avance significativo hacia un plan hídrico que beneficie a todos, contribuyendo a un manejo responsable del recurso hídrico.

El Intendente valora la importancia de esta inversión para el departamento destacando su impacto en el cuidado del agua. Aprecia la colaboración con la sociedad rural y la provincia, esperando mejoras en la producción y generación de empleo local.

Fuente: Prensa San Carlos

