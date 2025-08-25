Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 25, 2025

logo el cuco digital

Irrigación lanzó la licitación para obras en Valle de Uco: el presupuesto es de más de $43.000 millones

Canal a impermeabilizar en La Consulta.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Incluye la impermeabilización del canal sobre calle La Superiora, y el sistema presurizado Paraje Altamira. La apertura de sobres será el 9 de setiembre en la sede de Irrigación.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación (DGI) llamaron a licitación pública para la modernización del sistema de riego del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado Paraje Altamira. Según la información publicada en la página de Prensa del Gobierno de Mendoza, “este proyecto es de vital importancia y busca transformar la gestión del recurso hídrico en la región”.

La información agrega: “la obra, con un presupuesto oficial de $43.743.200.000, se financiará íntegramente con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, un hecho que marca la relevancia y la inversión estratégica en el sector productivo de Mendoza”.

La apertura de sobres será el 9 de setiembre a las 10 en la sede principal de Irrigación (Barcala 202, Ciudad de Mendoza).

Detalles del proyecto y sus objetivos

Según considera el Departamento General de Irrigación, “este proyecto, que beneficiará a 4.496 hectáreas y a 513 padrones de 318 productores en los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos (San Carlos), tiene como fin principal contribuir al desarrollo productivo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona”.

Objetivos del plan del obras según indica Irrigación

La modernización del sistema de riego busca lograr los siguientes objetivos
específicos:

  • Reducir las pérdidas de agua por infiltración.
  • Mejorar la eficiencia global del recurso hídrico.
  • Implementar un sistema de distribución de agua a demanda, presurizado por gravedad, que garantice un suministro equitativo y flexible.
  • Instalar un sistema adecuado de medición y control de caudales para
    optimizar la gestión.
  • Fomentar la adopción de tecnologías modernas en la aplicación del agua y el manejo de cultivos para aumentar la productividad.
  • Capacitar a los productores en técnicas de riego y cultivo.
  • Fortalecer la gestión del riego reforzando el rol de la Inspección de Cauce del Canal Matriz Valle de Uco.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Padece una hidrocefalia y mielomeningocele, y emocionó a todo Vista Flores cuando repartió bolsas con golosinas para los niños y niñas de su barrio

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO