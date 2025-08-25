Irrigación lanzó la licitación para obras en Valle de Uco: el presupuesto es de más de $43.000 millones

Incluye la impermeabilización del canal sobre calle La Superiora, y el sistema presurizado Paraje Altamira. La apertura de sobres será el 9 de setiembre en la sede de Irrigación.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación (DGI) llamaron a licitación pública para la modernización del sistema de riego del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado Paraje Altamira. Según la información publicada en la página de Prensa del Gobierno de Mendoza, “este proyecto es de vital importancia y busca transformar la gestión del recurso hídrico en la región”.

La información agrega: “la obra, con un presupuesto oficial de $43.743.200.000, se financiará íntegramente con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, un hecho que marca la relevancia y la inversión estratégica en el sector productivo de Mendoza”.

La apertura de sobres será el 9 de setiembre a las 10 en la sede principal de Irrigación (Barcala 202, Ciudad de Mendoza).

Detalles del proyecto y sus objetivos

Según considera el Departamento General de Irrigación, “este proyecto, que beneficiará a 4.496 hectáreas y a 513 padrones de 318 productores en los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos (San Carlos), tiene como fin principal contribuir al desarrollo productivo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona”.

Objetivos del plan del obras según indica Irrigación

La modernización del sistema de riego busca lograr los siguientes objetivos

específicos: