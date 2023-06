Isaac un consultino que emprende en la venta de cubiertas usadas: “Hay muchos que necesitan una cubierta”

Se trata de Isaac Olmedo.

Debido a la inflación y los nuevos aumentos que ya rigen en el mes de junio muchos mendocinos y vecinos del Valle de Uco buscan opciones que no “impacten” al bolsillo para poder reponer las cubiertas de los autos y motos, debido que en la provincia de Mendoza una cubierta vale aproximadamente entre los 30 y 51 mil pesos dependiendo el rodado.

Es por eso, que El Cuco Digital entrevistó cara a cara a Isaac Olmedo, un vendedor de cubiertas usadas en muy buen estado que se encuentra sobre la calle San Juan Bosco, Eugenio Bustos, el explicó :”Estoy acá parado permanentemente parado todos los días, vivo en Consulta y esto es para mi una alternativa de trabajo, yo trabajo con la fruta, pan, tortitas, si mañana se presenta papa, papa será y bueno ese es mi trabajo de la calle”.

Isaac contó cómo fue que surgió la venta: “Viene surgiendo porque yo toda mi vida no he tenido cubiertas usadas, nunca he podido comprar una cubierta nueva y bueno como se de mucha gente y conozco el movimiento de la calle se que hay muchos que necesitan una cubierta y bueno yo las trato de vender a un precio accesible siempre y cuando la persona este de acuerdo, revisa la cubierta si le sirve y si no le sirve o tiene algún inconveniente le devuelvo la plata, no hay algún problema por eso“.

Fotografía: El Cuco Digital

Además, el vendedor no solo cuenta con cubiertas de autos sino también de motos, el afirmó: “Si, yo voy recuperando yo tengo clientes que ellos tienen cubiertas, como es el señor Molina de acá de Eugenio, que somos amigos desde hace mucho tiempo con el tema de caballos hemos andado mucho con el tema de caballo y bueno, me dijo que tenía cubiertas llegamos a un arreglo y se las compre a el”.

“Hay cubiertas 14, 9, no hay 13 usadas ¡porque la usamos hasta que se termine!“, concluyó Isaac.