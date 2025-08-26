Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital

ISCAMEN abrió la inscripción para poder llevar frutas y verduras a zonas libres de la mosca del Mediterráneo

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La inscripción implica que productores del Oasis Norte y Este, puedan una vez inscriptos llevar productos a zonas como el Valle de Uco.

El Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza (Iscamén) les informa a los productores de los oasis Norte y Este que quieran comercializar su producción en áreas libres de mosca del Mediterráneo (Valle de Uco, oasis Sur y Patagonia) que ya pueden inscribirse a través del correo electrónico smriscamen@gmail.com.

El sistema de protección de las áreas reconocidas como libres de mosca del Mediterráneo, determinado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), dispone la obligatoriedad de someter la producción de frutas y hortalizas ─pimientos de invernáculo─ susceptibles de ser afectadas por esta plaga al Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) para evitar la reinfestación de áreas reconocidas como libres de la plaga.

Por este motivo, las frutas consideradas como hospedantes de mosca del Mediterráneo que hayan sido producidas en regiones de escasa prevalencia (oasis Norte y Este de Mendoza) y que tengan como destino el consumo en fresco o su industrialización en áreas libres de la plaga (Valle de Uco, oasis Sur y Patagonia) podrán ingresar sólo con la aplicación de tratamiento cuarentenario o a través del SMR, que implica el cumplimiento de una serie de medidas de control a partir de la inscripción.

Asimismo, las industrias receptoras de las frutas y las hortalizas situadas en áreas libres de la mosca del Mediterráneo (oasis Centro y Sur) también deberán formalizar su inscripción hasta 35 días antes de iniciar la campaña.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO