Se busca establecer un puesto donde se controle la maquinaria agrícola con destino al sur provincial.

Iscamen puso un puesto fitosanitario en Pareditas, para el control de la Lobesia Botrana, el puesto de control transitorio está ubicado en la localidad de Pareditas, San Carlos, y fiscaliza especialmente las cargas comerciales y la maquinaria agrícola que provengan del Valle de Uco y tengan como destino el Oasis Sur.

El objetivo es resguardar la condición fitosanitaria del sur provincial con respecto a la plaga

Esta verificación de cargas es una herramienta más del manejo integrado de la plaga, que combina todas las estrategias disponibles para el control de Lobesia botrana.