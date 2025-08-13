Israel ataca la Franja de Gaza dejando 123 muertos: el presidente israelí dijo que los palestinos deberán abandonar el territorio

El genocidio iniciado hace dos años contra la población palestina acumula mas de 60 mil muertos, entre ellos muchos son niños y niñas.

El ejército de Israel bombardeó la ciudad de Gaza el miércoles antes de una toma de control planeada, y otras 123 personas murieron en el último día según el Ministerio de Salud de Gaza, mientras que el grupo militante Hamas mantuvo nuevas conversaciones con mediadores egipcios.

La cifra de muertos en 24 horas fue la peor en una semana y se sumó a las muertes masivas de la guerra que dura casi dos años y que ha destrozado el enclave que alberga a más de 2 millones de palestinos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró una idea (también lanzada con entusiasmo por el presidente estadounidense, Donald Trump) de que los palestinos deberían simplemente irse.

“No los están expulsando, se les permitirá salir”, declaró al canal de televisión israelí i24NEWS. “Todos aquellos que se preocupan por los palestinos y dicen que quieren ayudarlos deberían abrir sus puertas y dejar de sermonearnos”.

Los árabes y muchos dirigentes mundiales están horrorizados ante la idea de desplazar a la población de Gaza, lo que los palestinos dicen que sería como otra “Nakba” (catástrofe) cuando cientos de miles de personas huyeron o fueron obligadas a salir durante la guerra de 1948.

La retoma de la ciudad de Gaza planeada por Israel —que tomó al principio de la guerra antes de retirarse— probablemente tardará semanas, según las autoridades. Esto significa que un alto el fuego aún es posible, aunque las conversaciones han sido vacilantes y el conflicto continúa.

Aviones y tanques israelíes bombardearon intensamente las zonas orientales de la ciudad de Gaza, según informaron los residentes, destruyendo numerosas viviendas en los barrios de Zeitoun y Shejaia durante la noche. El hospital Al-Ahli informó que 12 personas murieron en un ataque aéreo contra una vivienda en Zeitoun.

Los tanques también destruyeron varias casas al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, mientras que en el centro, disparos israelíes mataron a nueve solicitantes de ayuda en dos incidentes separados, según informaron médicos palestinos. El ejército israelí no hizo comentarios.

Ocho personas más, entre ellas tres niños, han muerto de hambre y desnutrición en Gaza en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud del territorio. Esto eleva el total a 235, incluidos 106 niños, desde el inicio de la guerra.

Israel cuestiona las cifras de desnutrición y hambre reportadas por el Ministerio de Salud en el enclave controlado por Hamás.

Las reuniones del miércoles del negociador jefe de Hamás, Khalil Al-Hayya, con funcionarios egipcios en El Cairo se centrarán en detener la guerra, entregar ayuda y “poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo en Gaza”, dijo el funcionario de Hamás Taher al-Nono en un comunicado.

POSIBILIDADES DE ALTO EL FUEGO

Fuentes de seguridad egipcias dijeron que las conversaciones también discutirían la posibilidad de un cese del fuego general que llevaría a Hamas a renunciar al gobierno de Gaza y a entregar sus armas.

Un funcionario de Hamás declaró a Reuters que el grupo estaba abierto a todas las ideas si Israel termina la guerra y se retira. Sin embargo, «Deponer las armas antes de que se levante la ocupación es imposible», declaró a Reuters el funcionario, que pidió no ser identificado.

El plan de Netanyahu para ampliar el control militar sobre Gaza, que según fuentes israelíes podría lanzarse en octubre, ha aumentado la indignación mundial por la devastación generalizada, el desplazamiento y el hambre en el enclave.

Fuente: Reuters