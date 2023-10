Israel declara el “estado de guerra” y denuncia un ataque de Hamas con misiles y soldados infiltrados desde la Franja de Gaza

El gobierno de Netanyahu afirma que la resistencia palestina realizó una incursión a través de esta zona en conflicto y atacó a la población civil; el primer ministro declaró: “Ciudadanos de Israel, estamos en guerra”: hay al menos 22 muertos.

ERUSALÉN.- Este sábado por la madrugada Israel entró en “estado preparativo de guerra” y movilizó a sus fuerzas de seguridad tras denunciar una ola de ataques con cohetes lanzados por las milicias del movimiento islamista palestino Hamas desde la Franja de Gaza, acompañada de una incursión de sus efectivos en territorio de Israel, que dejó al menos 22 muertos y más de 300 heridos.

El comandante del ala militar de Hamas, las Brigadas Ezzedin al Qassam, Muhamad al Deif, anunció el comienzo de la operación militar denominada Inundación de Al Aqsa en respuesta a la constante “profanación” de la Explanada de las Mezquitas por parte de los israelíes así como de meses de “violencia” contra la población palestina en Cisjordania.

A rocket fired from Gaza has struck a residential area in Israel. pic.twitter.com/mHODxDVCHu — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 7, 2023

Fuentes de seguridad israelíes alertaron que hubo una infiltración de Hamas que fue respondida con disparos y enfrentamiento entre las fuerzas israelíes en la ciudad de Sderot, en el sur del país, que dejó por ahora un número indeterminado de víctimas.

Los servicios de Emergencia confirmaron la muerte de una mujer de unos 70 años por el impacto de un cohete en el Consejo Regional de Gederot, en el distrito sur, así como dos heridos graves, seis moderados y siete leves. En total, ya se reportaron 22 víctimas fatales.

El primer ministro… pic.twitter.com/L0GNpC1Q9B — DW Español (@dw_espanol) October 7, 2023

Más de 5000 cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza contra Israel, según el brazo armado de Hamas, que declaró haber iniciado la operación “diluvio de Al-Aqsa”. ”Decidimos poner fin a todos los crímenes de la ocupación (de Israel), su tiempo de arrasar sin rendir cuentas terminó”, afirmó el grupo. “Anunciamos la Operación diluvio de Al-Aqsa y disparamos, en el primer ataque de 20 minutos, más de 5000 cohetes”.

🇵🇸🇮🇱 | ÚLTIMA HORA: Hamás comienza a llevar a israelíes capturados a la Franja de Gaza. pic.twitter.com/gtcEcKaKO0 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 7, 2023

Por su parte el alcalde de la ciudad beduina de Kuseife, en el sur de Israel, Abd al Aziz Nasara, informó a la emisora pública Kan de cuatro muertos en la localidad mientras que fuentes médicas del centro de Soroka, en la ciudad de Beersheba, indicaron al diario Times of Israel que el hospital recibió al menos a 80 heridos, a los que hay que sumar otros 21 en el hospital de Kaplan.

La reacción de Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado: “Estamos en guerra”. Luego aseveró que el grupo palestino pagará “un precio sin precedentes” por su sorpresiva ofensiva militar. ”Estamos en guerra. Esto no es una simple operación (…) el enemigo pagará un precio sin precedentes”, dijo Netanyahu en un mensaje de video, en el que reconoció que Hamas lanzó “un ataque sorpresa criminal” y anunció haber ordenado “una extensa movilización” de reservistas.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

“Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. ¡No se trata ni de una operación, ni una ronda de combates, estamos en guerra! Esta mañana Hamas inició un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos”, insistió el premier en el video.

Así, en respuesta, el Ejército de Israel inició un ataque contra múltiples objetivos en la Franja de Gaza sin que de momento se tenga información sobre su alcance exacto. El ministro de Defensa del país, Yoav Gallant, aseguró que “ Hamas cometió un grave error esta mañana al declarar la guerra al Estado de Israel ”.

Israeli Minister of Defense Yoav Gallant following an operational situation assessment held this morning: The Hamas [terrorist organization] has made a grave mistake this morning and launched a war against the State of Israel. IDF troops are fighting against the enemy at every… pic.twitter.com/8fkoEU3IcZ — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 7, 2023

“Los soldados de las FDI están luchando en todos los sitios de infiltración contra el enemigo. El Estado de Israel ganará esta guerra”, aseguró el ministro.

La infiltración a través de Gaza y desde las costas fue confirmada por el propio gobierno de Israel. “Los terroristas se infiltraron desde Gaza. Se pidió a los vecinos de la zona que permanecieran en sus casas”, anunció la cuenta oficial de las Fuerzas de Defensa de ese país.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning.



We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

La comunidad internacional comenzó a condenar el ataque y la escalada del conflicto. “Seguimos con angustia las noticias que llegan desde Israel. Condenamos inequívocamente los ataques de Hamas. Esta horrible violencia debe cesar de inmediato. El terrorismo y la violencia no resuelven nada. La Unión Europea (UE) expresa su solidaridad con Israel en estos momentos difíciles”, escribió Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

We follow with anguish the news coming from #Israel. We unequivocally condemn the attacks by Hamas.



This horrific violence must stop immediately. Terrorism and violence solve nothing.



The EU expresses its solidarity with Israel in these difficult moments. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 7, 2023

La operación de Hamas tiene lugar en plena festividad israelí de la Simjat Torá, una celebración del libro fundamental del judaísmo, y un día después del 50 aniversario del comienzo de la guerra árabe-israelí en octubre de 1973, tres semanas de combates conocidas por los israelíes como la guerra del Yom Kippur y por los árabes como la Guerra de Octubre.

Ese día, Egipto y Siria lanzaron un ataque en dos frentes contra Israel para recuperar sus territorios perdidos en la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel capturó la Península del Sinaí en Egipto y Los Altos del Golán en Siria. El conflicto terminó con los Acuerdos de Camp David y el establecimiento de Egipto como el primer país árabe que normalizó sus relaciones con Israel.

Fuente: La Nación