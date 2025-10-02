Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Iván Noble, Chanti y Cáceres brillaron en el cierre de la Feria del Libro en San Carlos

San Carlos cerró la Feria del libro, tras dos días llenos de cultura, arte y emoción, que reunieron a vecinos y visitantes en un encuentro en torno a la palabra y la creatividad.

El último día del evento estuvo dedicado al arte y la literatura, con una variedad de actividades que incluyeron obras de teatro, presentaciones de reconocidos escritores y escritoras, talleres de danza, espectáculos de títeres y actuaciones musicales. La participación de diversas instituciones educativas del departamento, enriqueció la jornada.

Iván Noble coronó la noche del lunes con un show cargado de música y calidez. El historietista Chanti, estuvo presente en la Feria con sus “charlas dibujadas”, donde recorrió su fascinante, universo y personajes, cautivando al público con su particular estilo.

El broche final estuvo a cargo del actor y director Luciano Cáceres que presentó su unipersonal “Muerde” en el Real Cine Teatro Municipal a sala llena, explorando los vínculos, las emociones intensas y las tensiones humanas, desplegando todo su potencial.  

San Carlos vivió una jornada cultural inolvidable que celebró la literatura, el arte y la identidad del Valle de Uco, consolidándose como un referente de la región.  

La Municipalidad de San Carlos extiende su agradecimiento a todos los que hicieron posible el éxito de este evento, destacando su compromiso con la cultura y la comunidad.  

Fuente: Prensa San Carlos

