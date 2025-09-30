Ivan Noble, literatura, vino y buena energía: así se vivió la primer jornada de la Feria del Libro en San Carlos

La Feria del Libro vivió su primera jornada en el departamento de San Carlos. Lo hizo con una gran presentación, donde cientos de niños, jóvenes y adolescentes pudieron recorrer y disfrutar de una gran propuesta.

La propuesta consistió en ofrecer distintas actividades a lo largo del día, por donde pasaron cientos de vecinos del departamento. Presentación de libros, algunas propuestas artísticas, las bodegas locales que presentaron sus vinos y el cierre a cargo de Iván Noble, dieron el marco perfecto para un gran encuentro.

Hoy martes continúan las actividades

Desde las 10:00 horas, el Parque Raúl Alfonsín será escenario de nuevas actividades. En la Plaza de La Consulta, se presentará Chanti, reconocido por su obra gráfica y narrativa infantil. Más tarde, el Real Cine Teatro Municipal recibirá el unipersonal “Muerde”, protagonizado por Luciano Cáceres, una propuesta teatral íntima y potente.