Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 2, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 2, 2025

logo el cuco digital

Ivan Noble, literatura, vino y buena energía: así se vivió la primer jornada de la Feria del Libro en San Carlos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Feria del Libro vivió su primera jornada en el departamento de San Carlos. Lo hizo con una gran presentación, donde cientos de niños, jóvenes y adolescentes pudieron recorrer y disfrutar de una gran propuesta.

La propuesta consistió en ofrecer distintas actividades a lo largo del día, por donde pasaron cientos de vecinos del departamento. Presentación de libros, algunas propuestas artísticas, las bodegas locales que presentaron sus vinos y el cierre a cargo de Iván Noble, dieron el marco perfecto para un gran encuentro.

Hoy martes continúan las actividades

Desde las 10:00 horas, el Parque Raúl Alfonsín será escenario de nuevas actividades. En la Plaza de La Consulta, se presentará Chanti, reconocido por su obra gráfica y narrativa infantil. Más tarde, el Real Cine Teatro Municipal recibirá el unipersonal “Muerde”, protagonizado por Luciano Cáceres, una propuesta teatral íntima y potente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

Se ausentó de su casa por cuatro días y al volver le habían robado dos televisores

El Hospital Scaravelli le dio la bienvenida a un nuevo cardiólogo que se suma a los servicios que brinda el nosocomio

Tupungato: la policía recuperó un auto que había sido robado en el 2018

Accidente en La Consulta: un giro en contramano provocó el impacto entre dos motos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO