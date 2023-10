Javier Bobadilla, uno de los productores que luchó contra la helada: “Creo que hemos salvado todo”

En primera persona, cómo fue el trabajo de toda una noche para cuidar el trabajo de todo un año.

En medio de una época de extrema sensibilidad para la producción frutihortícola del Valle de Uco, donde las plantas se encuentra en plena floración, cuaje o brotación, este jueves se produjeron heladas con mínimas que alcanzaron hasta los -3.5ºC en algunas zonas, por lo que los productores tuvieron que salir a hacer frente a las bajas temperaturas para evitar daños en sus cultivos.

Uno de los tantos protagonistas fue Javier Bobadilla, productor frutihortícola de El Algarrobo, Tunuyán, quien en dialogo con El Cuco Digital contó cómo fue el trabajo de toda una noche para cuidar el trabajo de todo un año.

“En la parte baja, más fría, empezamos con las cortinas a las 03:30 de la madrugada; ahí ya teníamos 1.5 bajo cero así que bueno, como bajó del golpe empezamos a prender cortinas y ya empezamos a prender para adentro”, relató el productor tunuyanino.

Seguidamente agregó que luego, en “la parte de arriba, más cálida, empezamos a prender a las 5 de la mañana; también hizo otro pico la temperatura, pero como tenemos otro vecino que había empezado a prender no bajó tanto la temperatura porque se venía el humo para el lado de la finca, así que tuvimos que defender solo con cortinas, no tuvimos que prender los interiores, no hizo falta; al haber tanto humo hace el efecto de nube, así que la temperatura subió”, explicó.

Finalmente, tras una velada de arduo trabajo entre las hileras, Javier expresó con alivio: “Creo que hemos salvado todo”.