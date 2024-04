Javier Milei en cadena nacional: algunos de los puntos marcados por el Presidente

Cerca de las 21 hs y por medio de una exposición grabada en horas de la tarde, se emitió la cadena nacional donde Javier Milei destacó los principales puntos de su gestión en términos económicos y ratificó el rumbo marcado.

Entre sus principales puntos el Presidente ponderó la reducción drástica del 87 % de la obra pública, a la que definió como un “festival de corrupción” donde “se gastaba dinero de los contribuyentes a rutas que no conducían a ningún lado o en obras que se inauguraban 5 veces y nunca se terminaban”. En el mismo sentido mencionó “En nuestro modelo las obras públicas serán financiadas por el sector privado de manera que efectivamente tendremos las obras que los argentinos necesitamos evitando que ese dinero termine en los bolsillos de los políticos o en sus amigos contratistas del Estado”, indicó.

La cadena nacional conto además con la presencia de los principales responsables del modelo económico del Presidente, Luis Caputo, Ministro de Economía y Santiago Bausili Presidente del Banco Central, ambos acompañados de sus respectivos segundos al mando. En la misma se se celebró que el Gobierno terminó el primer trimestre con superávit fiscal del 0,2% del PBI.

Milei concluyó su discurso por cadena nacional destacando “el esfuerzo heroico” de la sociedad en su conjunto: “No hay día que pase que no me asombre a mí, y a todos los que me acompañan, la entereza con la que los argentinos están enfrentando este desafío. No hay alternativa más que rendirse a los pies de un pueblo que ha decidido abandonar la esclavitud y emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida”.