Javier Milei viajó a Estados Unidos en busca de un crédito para reforzar las reservas y contener el dólar

Frente a la crisis cambiaria y la compleja situación económica, el presidente Javier Milei recibiría un préstamo por parte de Estados Unidos.

Después de una jornada de celebración en el Gobierno por el apoyo de Estados Unidos, Javier Milei viajó a ese país en busca de respaldos concretos a su programa económico. Lo aguardan reuniones con Donald Trump y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, además de su exposición en la Asamblea General de la ONU.

Milei aterrizó en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy cerca de las 6 de la mañana. El Presidente y su equipo económico esperan un aval de Trump para que el Tesoro estadounidense les asigne un crédito para reforzar las reservas y contener el dólar.

Con su clásica campera de cuero negra, el presidente llegó poco después de las 7 (las 8 de Argentina) a un hotel en la 5ta avenida, en Manhattan, el mismo lugar de alojamiento del año pasado. Con él estaban con el ministro de Economía Luis Caputo y su vice José Luis Daza; la secretaria general de la presidencia Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri y el vocero presidencial Manuel Adorni.

En Nueva York ya estaba el canciller Gerardo Werthein.También lo esperaban el embajador Alec Oxenford y el jefe de la misión ante la ONU, Francisco Tropepi.

Los ministros de Defensa. Luis Petri, y de Salud, Mario Lugones acompañarán a Milei en su exposición en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que será el miércoles, de acuerdo a la agenda oficial.

El lunes, el Gobierno anunció la baja de las retenciones a cero para los granos, hasta el 31 de octubre. Y antes de partir a EE.UU. Milei mantuvo en la Casa Rosada reuniones con su mesa política y su Gabinete. En ambas preponderó la satisfacción por el anuncio que había hecho el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre su apoyo a la Argentina y mencionado distintas posibilidades de asistencia económica, a casi un mes de las elecciones.

Pare el Gobierno es clave esta posibilidad, después de la derrota en la provincia de Buenos Aires y cuando falta prácticamente un mes para las elecciones legislativas nacionales.

Luego de semanas de la disparada de la divisa y el Riesgo País, el Gobierno sabe que necesita dólares para llegar al 26 de octubre. Por eso apeló una baja de retenciones a 0 pero con vencimiento al 31 de octubre, cinco días después de la elección.

El panorama incluye reservas al límite y pagos externos inminentes. Milei necesita los dólares que habilitaría Estados Unidos para sostener su programa y para evitar nuevos sobresaltos financieros en medio de la campaña para las elecciones.

