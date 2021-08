Jesús, el otro valletano que estuvo en La Voz Argentina y fue felicitado por los Montaner

Por Libby Rose

El sancarlino no logró pasar la etapa de las audiciones a ciegas pero destaca el logro de haber sido seleccionado entre miles de artistas para llegar a cantar frente al jurado, y las palabras alentadoras de Ricardo y sus hijos.

La Voz Argentina continúa deleitándonos cada noche de la mano de grandes artistas de diferentes rincones del país que compiten en busca de un lugar en la final.

En esta edición son varios los mendocinos que participan, incluso muchos ya han atravesado con éxito la etapa de las batallas y ya se aseguraron su participación en los Knock Outs. Entre ellos, el tunuyanino Tomás Peñaloza (21), la rompió el pasado miércoles junto a su contrincante Jassiel Colmenares, una joven venezolana de 21 años con quien además habría comenzado un romance.

Sin embargo, a diferencia de los que algunos creen, el formato del programa no permite mostrar todas las audiciones a ciegas que escuchan los couches en la primera etapa. En las últimas horas, se pudo conocer que otro valletano estuvo en La Voz y a pesar de no quedar seleccionado para ser parte del programa, tuvo grandes devoluciones y ¡hasta le pidieron que regrese!

Jesús Sosa, líder y vocalista de la banda folclorista Alma del Valle, logró pasar el primer filtro entre más de 20 mil personas. En total fueron 200 los cantantes que se presentaron ante las 5 sillas que este año ocupan Ricardo Montaner, la Sole, Mau y Ricky, y Lali. El sancarlino destaca la experiencia que vivió, las palabras de los Montaner y la incansable lucha por perseguir los sueños.

“Ganar no es solo el objetivo, el poder participar o buscar las oportunidades, también está bueno”, mencionó el artista en diálogo con El Cuco Digital.

“Quedé seleccionado entre 20 mil personas. Fuimos 200 las seleccionadas, entre ellas varios mendocinos”, contó y destacó: “Quiero contar esto para que a todos les llegue ese mensaje”.

Jesús Sosa relató su experiencia y el apoyo de Ricardo y sus hijos, quienes hasta le prometieron un lugar en sus teams en caso de realizarse otra edición de La Voz Argentina.

“Yo fui el último en hacer la audición a ciegas, yo charlé con ellos, hice el circuito. Hablé con Ricardo, con los chicos. Lo que pasó fue que no habían más lugares y los últimos que fuimos no tuvimos la suerte de quedar”.

“El hecho de quedar seleccionado entre 20 mil personas, fue un logro grandísimo. Por el hecho de que me llamaran, yo ya estaba feliz. Pero bueno, el contrato decía que podía uno salir o no al aire dependiendo los tiempos. La mayoría de los últimos hicimos las cosas bien, pero ya no habían lugares (…) Fueron más de 30 chicos que no salieron al aire”.

Alma del Valle surgió en el 2004 y en la actualidad está integrada por Damián Sosa (batería), David Nahim (guitarra) y Jesús Sosa (voz y guitarra). A lo largo de su extensa trayectoria ha tenido participaciones en el Festival del Chivo, Festival de la Cuenca y el Damasco, Festival del Camote, participación especial en la obra Matar a Lencinas, de Jorge Sosa, e incluso- en 2009- hasta tocaron en el Luna Park como banda soporte en la despedida de Horacio Guaraní. Con el reconocido cantautor argentino, los sancarlinos realizaron una gira por varias provincias. También, en el año 2018 fueron reconocidos por el Concejo Deliberante de San Carlos.

En diciembre del 2020, a un año de la histórica marcha en contra de la modificación de la ley 7.722, el grupo lanzó Pueblo del agua, una canción que homenajea al “parientazo”.

“Hablé con Ricardo, con Mau y Ricky, me felicitaron, me dijeron por qué no se habían dado vuelta, que había sido por temas de tiempo, no tenía nada que ver con la voz, que mi voz les había encantado y que si yo me volvía a anotar iba a estar en sus equipos”, aseguró el joven que ya planea inscribirse en otra edición.

“Me voy a seguir anotando y voy a seguir intentando hasta que se de”, subrayó.

“Fue una experiencia hermosa la que viví, me pagaron el vuelo en avión, viajé con mi familia, estuve en un hotel hermoso. La producción fue increíble, te hacían sentir como una artista de alto nivel”, relató el sancarlino.

Sobre sus proyectos con Alma del Valle, el artista comentó: “Ahora que todo se está normalizando, estamos rearmando la banda y con proyectos de salir afuera. Tenemos invitaciones a Salta y de otros festivales que aún no concretamos. Pero mi incentivo ahora es el disco nuevo que quiero empezar a armarlo. Uno de los temas lo hice el año pasado por el Día del Parientazo y ese iba a ser un enganche para poder realizar el disco, que por la pandemia no se pudo, y ahora queremos retomar eso”.

“Ahora pensamos en volver a los ensayos, rearmar el disco y concretar esas actuaciones”, resumió.

“Estoy muy feliz. Mi deseo ahora es volver a los festivales y ser convocado por los diferentes departamentos de Mendoza para cantar”, completó.