noviembre 27, 2025

logo el cuco digital
Jesús “Kechu” Moyano fue trasladado a terapia intensiva en el Scaravelli y en las próximas horas podría pasar a sala común

Su estado de salud actualmente es “estable” aseguraron a El Cuco Digital desde el servicio donde se encuentra internado.

A más de una semana del ataque que sufrió Jesús Moyano, a la salida del boliche Colombia, en el distrito de Colonia Las Rosas de Tunuyán, su recuperación es muy favorable y en las próximas horas podría pasar a sala común.

El “Kechu”, como lo conocen en el departamento, tras el ataque fue trasladado al hospital Central de Mendoza, donde fue intervenido quirúrgicamente en su cabeza quedando internado en el servicio de terapia intensiva de ese nosocomio en un estado crítico.

Con el paso de las primeras 72 horas, su evolución fue favorable, por lo que los médicos de dicho nosocomio le retiraron el respirador al que estaba conectado y le fueron disminuyendo la medicación para que pueda despertar del coma inducido.

Finalmente, logró despertar por sus propios medios, preguntó por su hija y amigos, algo que para los médicos fue muy positivo ya que mostraba una evolución buena desde que había ingresado al servicio de terapia intensiva.

Por esta razón, fue trasladado durante el fin de semana a la terapia intensiva del hospital Scaravelli del departamento de Tunuyán, donde actualmente permanece internado. A El Cuco Digital informaron que su cuadro actual es estable y que en las próximas horas podría ser trasladado a sala común.

La causa

Por el ataque a Moyano, la justicia sigue adelante con la investigación donde, por el momento, continúan detenidos dos masculinos, los cuales ya fueron imputados formalmente por homicidio agravado en grado de tentativa.

Además de eso, por órdenes del fiscal de la causa, ya se les tomó declaración formal a varias de las personas que estuvieron en las horas previas al ataque junto con la víctima. No se descarta que en las próximas jornadas y teniendo en cuenta la evolución de Moyano, que la situación de los hasta ahora detenidos tenga cambios sobre todo en la calificación de la imputación.

