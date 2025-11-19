Jesús “kechu” Moyano sigue evolucionando favorablemente: ya no está conectado al respirador y preguntó por su hija

Continúa internado en terapia intensiva en el hospital Central.

Jesús “Kechu” Moyano de 37 años, fue golpeado salvajemente por al menos dos personas el pasado domingo a la salida del boliche “Colombia”, en el distrito de Colonia Las Rosas de Tunuyán.

Como consecuencia del ataque, Moyano, sufrió traumatismo encefalocraneano, fractura de cráneo, herida cortante en el cuero cabelludo y trastorno de conciencia, lo que generó una hemorragia interna.

En un primer momento fue trasladado al hospital Scaravelli y luego al Central donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Su evolución es favorable y según la información aportada recientemente por la propia familia a El Cuco Digital, los médicos ya retiraron el respirador al que estaba conectado y logró despertar del coma farmacológico al que fue sometido para evitar posible daños.

“Ayer en horas de la tarde el ya presentaba una notable mejoría, cuando se despertó preguntó por su hija y pregunto por los amigos”, aseguró una hermana.

Además comentó que “los médicos nos dijeron que con el correr de las horas van a ir sacando la sedación ya que su evolución es muy buena”.

“No está hablando mucho producto del mismo estado pero si se comunica escribiendo y tiene respuestas a todo, así que eso puede ser una buena señal de que no hay daños”, concluyó otro allegado a Jesús.

Desde el hospital Central informaron que en horas del mediodía de este miércoles habrá un nuevo parte médico.