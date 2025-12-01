Facebook X-twitter Youtube Instagram

Jesús Moyano recibió el alta médica tras permanecer casi 2 semanas internado luego de ser salvajemente golpeado 

El hombre de 37 años, fue atacado por dos personas a la salida del boliche “Colombia” en Colonia Las Rosas.

Jesús Moyano permaneció en grave estado de salud luego de ser salvajemente golpeado por dos sujetos a la salida del boliche “Colombia”, en Colonia Las Rosas de Tunuyán, el pasado 16 de noviembre.

Por la gravedad de las heridas, fue trasladado al Hospital Central de la provincia de Mendoza, donde fue intervenido quirúrgicamente por un fuerte hematoma en su cabeza, quedando en terapia intensiva y conectado a un respirador artificial.

Jesús “kechu” Moyano sigue evolucionando favorablemente: ya no está conectado al respirador y preguntó por su hija

Con el correr de los días, Moyano, fue evolucionando de manera favorable hasta que pudo ser trasladado al servicio de terapia intensiva del hospital Scaravelli de Tunuyán, donde permaneció dos días para luego pasar a sala común del mismo nosocomio.

La propia familia de Jesús Moyano, comunicó a El Cuco Digital, que en los últimos días, recibió el alta médica para continuar la recuperación en su domicilio junto a los familiares. Según información a la que pudo acceder el medio, su edad, su estado físico y su salud en general permitieron tener una buena y rápida recuperación.

Pedido de justicia y audiencia por el caso de Jesús Moyano

Durante la mañana de este lunes, familiares y amigos de Jesús Moyano, realizarán un pedido de justicia de forma pacífica para pedir justicia por “kechu”. La misma será desde las 8.30 horas, frente al Juzgado Penal Colegiado, ubicado en calle Bertona, frente al hospital Scaravelli.

La propia familia comunicó al medio, que se realizará este pedido de justicia debido a que hoy está previsto que se realice la primera audiencia del caso que por el momento tiene a dos jóvenes detenidos.  Además, hoy declaran nuevamente algunos testigos de la causa.

